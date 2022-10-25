鄰居二手煙狂飄進來！他靠「2神器」蒐證1年：告贏就是爽

▲台中一對江姓夫妻，不滿樓下羅姓鄰居常在陽台抽菸，導致二手煙飄進房內，心疼女兒聞到二手菸，勸導無效後，雙方對簿公堂，最終法院判決羅男敗訴，須賠償4萬元。（示意圖／取自 Pexels ）
▲台中一對江姓夫妻，不滿樓下羅姓鄰居常在陽台抽菸，導致二手煙飄進房內，心疼女兒聞到二手菸，勸導無效後，雙方對簿公堂，最終法院判決羅男敗訴，須賠償4萬元。（示意圖／取自 Pexels ）

編輯中心/綜合報導

2022-10-25 12:46:302022-10-25 13:03:37

二手煙的氣味嗆鼻又對身體有害，對於沒有抽菸的人而言更是難以忍受。日前台中一對江姓夫妻，不滿樓下羅姓鄰居常在陽台抽菸，導致二手煙飄進房內，心疼女兒聞到二手菸，勸導無效後，雙方對簿公堂，最終法院判決羅男敗訴，須賠償4萬元，最後江男也在論壇上吐露心聲。

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一位自稱是當事人江男的民眾於PTT發文分享此次與鄰居興訟的經歷「告贏就是爽！提告之前我有先客氣的告知說我會蒐證，寄了存證信函請他別再抽菸，還透過管委會，也請過管區員警道德勸說」，無奈樓下羅姓住戶堅稱自己沒抽菸，雙方無法達成共識，只好對簿公堂。

原PO隨後提到，自己耗時1年靠著「自拍棒+運動攝影機」成功蒐集足夠證據，但故意先不提交，對方在偵查庭上信誓旦旦向檢察官表示自己沒抽菸，此話一出，原PO隨即將蒐證影音呈上「對方直接雞嘴變鴨嘴，馬上說願意跟我和解」，殊不知只是願意私下道歉，「我要你的私下道歉幹嘛？想當然最後就是破局。」

▲法官,判決,判刑,法院。（圖／示意圖／翻攝pixabay）
▲最終法官判決羅男應賠償江姓夫妻各2萬元，且羅男不得在住處（含陽台），「為菸味飄散侵入原告住所地之抽菸行為」，全案可上訴。（圖／示意圖／翻攝pixabay）
到了簡易庭審理當天，鄰居主張，自己以前都會去樓下吸菸區抽菸，是因為不爽原PO腳步聲太大聲、在社區群組標記害他沒面子，才會改在陽台吸菸，證詞讓原PO傻眼不已。

台中地院豐原簡易庭認為，勘驗錄影畫面，羅男抽菸時，江姓夫妻住處的空氣清淨機，空氣污染數值會上升，從20多上升至59不等。最終法官判決羅男應賠償江姓夫妻各2萬元，且羅男不得在住處（含陽台），「為菸味飄散侵入原告住所地之抽菸行為」，全案可上訴。

原PO最後也提到「雖然賠償金感覺還得走強制執行，才有機會拿到，但還是很感謝這次台中地院的法官。」關於鄰居是否賠完4萬後，繳完又可繼續在陽台抽菸？原PO則拿出法條解釋，依強制執行法第129條1項，執行名義係命債務人容忍他人之行為，或禁止債務人為一定之行為者，債務人不履行時，執行法院得處新臺幣三萬元以上三十萬元以下之怠金。其仍不履行時，得再處怠金或管收之。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 

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