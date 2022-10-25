鄰居二手煙狂飄進來！他靠「2神器」蒐證1年：告贏就是爽

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原PO隨後提到，自己耗時1年靠著「自拍棒+運動攝影機」成功蒐集足夠證據，但故意先不提交，對方在偵查庭上信誓旦旦向檢察官表示自己沒抽菸，此話一出，原PO隨即將蒐證影音呈上「對方直接雞嘴變鴨嘴，馬上說願意跟我和解」，殊不知只是願意私下道歉，「我要你的私下道歉幹嘛？想當然最後就是破局。」
到了簡易庭審理當天，鄰居主張，自己以前都會去樓下吸菸區抽菸，是因為不爽原PO腳步聲太大聲、在社區群組標記害他沒面子，才會改在陽台吸菸，證詞讓原PO傻眼不已。
台中地院豐原簡易庭認為，勘驗錄影畫面，羅男抽菸時，江姓夫妻住處的空氣清淨機，空氣污染數值會上升，從20多上升至59不等。最終法官判決羅男應賠償江姓夫妻各2萬元，且羅男不得在住處（含陽台），「為菸味飄散侵入原告住所地之抽菸行為」，全案可上訴。
原PO最後也提到「雖然賠償金感覺還得走強制執行，才有機會拿到，但還是很感謝這次台中地院的法官。」關於鄰居是否賠完4萬後，繳完又可繼續在陽台抽菸？原PO則拿出法條解釋，依強制執行法第129條1項，執行名義係命債務人容忍他人之行為，或禁止債務人為一定之行為者，債務人不履行時，執行法院得處新臺幣三萬元以上三十萬元以下之怠金。其仍不履行時，得再處怠金或管收之。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！