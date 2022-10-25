旅客在冰島騎雪上摩托車摔死　旅行社須賠635萬元定讞

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張女表示，她和丈夫雖當場項領隊表示不會騎，但領隊卻沒有向當地教練反映，隨即逕自加入其他團員的摩托車隊伍中，詹姓丈夫只得駕駛雪上摩托車搭載她跟隨在後，但他們的車僅走走停停小段距離後，旋即以高速衝出預定路線，害她被甩離車體，詹姓丈夫則連同雪上摩托車摔落他處。
事故發生後，領隊未能及時察覺予以救助，約半小時後才到現場了解狀況，冰島警方獲報後，直升機抵達現場時，丈夫被壓在車下，送醫搶救不治，她自己則是受傷獲救。
張女主張，旅行社配合的冰島公司沒有提供符合安全的雪上摩托車，索賠醫藥費、家屬前往冰島處理事故的食宿費用、精神慰撫金共977萬多元。
一、二審均判家屬敗訴、旅行社免賠償，不過遭最高法院廢棄發回。
更一審根據醫療鑑定結果，認定詹男摔車後，胸部創傷、右心室破裂致心臟急性衰竭而死亡。
更一審認為，旅行社配合的冰島公司未提供合於安全使用狀態的雪上摩托車，契約履行顯有重大過失，依民法和旅遊契約規定，應就冰島公司的過失負同一責任，與詹是否有雪上摩托車駕駛執照無關。
更一審指出，旅行社委由冰島公司提供旅遊服務，所提供的雪上摩托車未具當時科技或專業水準可合理期待的安全性，也違反消保法，也應賠償，逆轉改判旅行社應賠償詹家人共635萬多元。案經上訴，最高法院認為沒有違誤，駁回上訴，全案確定。