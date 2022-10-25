蔣萬安緊貼女Coser照瘋傳？網愣：不用選舉嗎 真相尷尬
2022年九合一大選進入最後倒數一個月，各候選人無不天天掃街拜票，積極爭取每一張寶貴的選票，其中台北市長選舉打得火熱，誰輸誰贏都還沒有個明確方向。近日，臉書社群上就瘋傳一張照片，一名男子與Coser緊貼合影，不少網友看到男方後紛紛傻眼表示「蔣萬安？.....不用選舉？」、「咦？這是蔣萬安吧？」引起廣大討論。
近日在臉書社團上瘋傳一張照片，只見一名女生Cosplay動畫《愛天使傳說》女主角，旁邊緊貼一名男性，結果卻意外撞臉國民黨台北市長候選人「蔣萬安」，相似度高達9成，就連宅神朱學恒都逗趣分享該張照片表示「萬安.....你怎麼有空.....」。
照片曝光後，不少網友紛紛回應「哇？蔣萬安還有空拍這個嗎？」、「現在是不用選舉了？還有時間拍這個」、「安娘為真的是蔣萬安嗎？」、「蔣萬安真的尺度有點大喔」；不過也有不少網友看了之後表示「這不是蔣萬安....但真的很像＝＝」、「不是蔣萬安啦！很像倒是真的」、「真的不是蔣萬安，還是有一咪咪差異」。
而事實上，該張照片的出處是Podcast頻道《百靈果NEWS》主持人凱莉與老公的放閃照，她將自己化身為動畫《愛天使傳說》女主角，與老公親密合影，結果老公意外撞臉蔣萬安，在社群瘋傳還被許多網友誤會就是「蔣萬安」本人，令人哭笑不得，有趣的是，蔣萬安得知此事之後，也到宅神朱學恒臉書留言「這.......」顯見相似度高到本人都讚嘆。（編輯：張嘉哲）