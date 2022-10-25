車放好市多2天！女駕駛「被收4400」超崩潰 網嗨喊療癒
美式賣場好市多因高CP值聞名，常常吸引大量人潮光顧，一次大量採購，也讓停車場常在尖峰時段出現一位難求的狀況。就有民眾親眼在好市多停車場目睹一位女駕駛停車費竟被收「4位數」，過程曝光也引起各路網友討論。
事實上好市多從前幾年開始，就陸續有店家啟動「停車收費制」，收費模式為每小時100元，消費滿500元可折抵3小時，每日最高折抵3時，若停未滿30分鐘免費，逾30分鐘者以1小時收費。
就有民眾在臉書《爆廢公社》分享今（25）日去好市多，目睹一件超舒壓的事情「要去停車繳費時，看到前面的女生，停車費居然高達4400，之後到旁邊用快哭出來的聲音問工作人員『可以用刷卡的嗎？』工作人員說不行，請她去旁邊提款機提款」。
在後方目睹全程的原PO也在心中竊笑「現在好市多停車要收費妳不知道嗎？還想貪小便宜啊！好市多，停車費一小時100，消費滿500可以停三小時。停了4400，換句話說，她至少停了整整兩天，請容我繼續去笑一下」。
貼文曝光後也引起一票網友讚賞「就是有人長期佔用車位，使用者付費很正常」、「比停紅線還貴」、「這過程太療癒了啦」、「很多住大賣場附近的人，都很習慣把大賣場的停車場免費停到飽」、「支持收費呀，不然就會有那種把賣場停車場當免費的一樣不是去購物也停，好市多停車位就夠難停了」。（編輯：潘毅）