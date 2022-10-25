車放好市多2天！女駕駛「被收4400」超崩潰　網嗨喊療癒

▲美式賣場好市多因高CP值聞名，常常吸引大量人潮光顧，一次大量採購，也讓停車場常在尖峰時段出現一位難求的狀況（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲美式賣場好市多因高CP值聞名，常常吸引大量人潮光顧，一次大量採購，也讓停車場常在尖峰時段出現一位難求的狀況（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-10-25 13:51:24

美式賣場好市多因高CP值聞名，常常吸引大量人潮光顧，一次大量採購，也讓停車場常在尖峰時段出現一位難求的狀況。就有民眾親眼在好市多停車場目睹一位女駕駛停車費竟被收「4位數」，過程曝光也引起各路網友討論。

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事實上好市多從前幾年開始，就陸續有店家啟動「停車收費制」，收費模式為每小時100元，消費滿500元可折抵3小時，每日最高折抵3時，若停未滿30分鐘免費，逾30分鐘者以1小時收費。

▲原PO推算，前方女駕駛至少將車停放在好市多停車場內至少兩天。（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲原PO推算，前方女駕駛至少將車停放在好市多停車場內至少兩天。（圖／翻攝《爆廢公社》）
就有民眾在臉書《爆廢公社》分享今（25）日去好市多，目睹一件超舒壓的事情「要去停車繳費時，看到前面的女生，停車費居然高達4400，之後到旁邊用快哭出來的聲音問工作人員『可以用刷卡的嗎？』工作人員說不行，請她去旁邊提款機提款」。

網友討論去好市多停車時會「車頭朝前」還是「車頭朝後」，掀起熱烈議論。（示意圖非當事停車場/pixabay）
▲有民眾親眼在好市多停車場目睹，一位女駕駛竟需要繳「4400」元停車費，讓他在後方差點笑出聲。示意圖，非當事停車場（示意圖/pixabay）
在後方目睹全程的原PO也在心中竊笑「現在好市多停車要收費妳不知道嗎？還想貪小便宜啊！好市多，停車費一小時100，消費滿500可以停三小時。停了4400，換句話說，她至少停了整整兩天，請容我繼續去笑一下」。

貼文曝光後也引起一票網友讚賞「就是有人長期佔用車位，使用者付費很正常」、「比停紅線還貴」、「這過程太療癒了啦」、「很多住大賣場附近的人，都很習慣把大賣場的停車場免費停到飽」、「支持收費呀，不然就會有那種把賣場停車場當免費的一樣不是去購物也停，好市多停車位就夠難停了」。（編輯：潘毅）

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