超強拖鞋爆紅！台灣人「穿出門連環追撞」 真實售價曝光
拖鞋是我們日常當中必備的生活用品，不管是短暫出門買個東西、倒個垃圾，或者是出遊玩水的時候，都是相當需要使用到拖鞋。然而，近日就有網友發現一款拖鞋在台灣爆紅，走到街上或是餐廳內直接「連環追撞」，撞到不知道是不是大家都說好一起買，貼文引發熱議。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「下午出門，發現我兩個朋友撞鞋，但萬萬沒想到，吃完晚餐結帳排隊時，不幸發生連環追撞事件」只見貼出的照片，原PO兩位友人都穿著黑色的拖鞋，該拖鞋是著名的勃肯兩條防水設計，在近幾年確實有不少人都會選購該雙拖鞋，價格大約落在1380~1580元不等。
但沒想到兩個朋友撞鞋就算了，整間餐廳等結帳的人數一數竟然高達五人同時穿著這雙拖鞋，直接製造出「連環追撞」的場面，貼文一出，不少網友紛紛回應「笑死，就好像剛玩線上遊戲創立角色時的樣子」、「同鞋會正式成立」、「是餐廳有規定入內請換鞋嗎？」、「笑死，怎麼會那麼多人穿一樣的？這雙有爆紅嗎？」、「太好笑了，圖片魔性太強」。
而也有不少網友驚呼表示「以鞋會友....我也是這雙＝＝」、「我也是這雙，去看個醫生撞到爛掉」、「我也是去看醫生看到一堆一樣的」、「你去逛夜市，我保證至少有20人以上穿這雙」、「笑死，我的租屋處大家也都這雙」、「這雙紅很久了喔，好看好穿又耐操還防水，CP值非常好」、「笑死，大家要不要開個同鞋會啦！」（編輯：張嘉哲）