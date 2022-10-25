擇偶必看！12星座男「隱藏壞習慣」曝光　花心第一就是他

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戀愛壞習慣：易搞曖昧
牡羊座絕對是一個公認的花心大蘿蔔！不僅會在有另一半時，與別的異性時常搞曖昧，相當難抗拒外界的誘惑，走在路上還會特別多看美女兩眼呢！讓許多對你真心用情的女孩簡直傷透了心，你說這會讓人對白羊座有安全感嗎？
金牛男
戀愛壞習慣：太過小氣
金牛座對自己極度節省就罷了，就連對他人甚至是另一半也是抱持著能省則省的想法，可謂之「小氣」！小氣巴拉的金牛座真的讓女生很受不了，不大方又愛計較，跟這樣的男生在一起，一點都沒有被疼愛的感覺，誰會想要呢？
雙子男
戀愛壞習慣：容易變心
翻臉跟翻書一樣快的雙子男，真的是讓不少女生「只敢遠觀，不敢褻玩焉」，誰都不知道什麼時候會踩到你的地雷，上一秒可能開心地談笑風生，下一秒立刻變臉不認人，如此善變又跳tone的雙面性格，可是會折磨死人啊！
巨蟹男
戀愛壞習慣：不懂拒絕
巨蟹男是好人好事代表，只不過經常給好過頭，女生可不會找一個不懂得拒絕別人的「濫好人」當作結婚對象，這樣對另一半來說真的太辛苦了！這回A借錢，下回B借車，無償地濫幫他人，損失自個與伴侶的權益也毫不在意！
獅子男
戀愛壞習慣：太大男人
極度大男人主義的獅子男，經常是壓垮感情的最後一根稻草，不僅經常要另一半對你的話言聽計從，吵架時還特別吃軟不吃硬，即使是自己的錯也不願低頭道歉，蠻橫不講理的性格，這讓女生哪敢嫁呢？沒人想要一輩子被控制！
處女男
戀愛壞習慣：龜毛囉唆
處女男性格龜毛，衍生出的缺點正是「非常囉唆」，一點小事也可以在你耳邊念個半天、一天，嘴巴不酸麼？又或是同樣的事情會一再地拿出來「提醒」你，美其名是善意提醒，其實根本是無法放心他人會把事做好，簡直煩人！
天秤男
戀愛壞習慣：有點太悶
要形容天秤男，只有「悶」一個字，不管任何事情在他眼中，幾乎是冷感、無感，跟他說些什麼事，也只會「嗯、喔」帶過，有時還不一定會回應，像是在跟座冰山對談似的，當然吵架也是直接冷戰，女生不可能有辦法忍受的。
天蠍男
戀愛壞習慣：很愛記仇
天蠍男最可怕的一點正是，愛記仇！這回吵架，或有讓他大爺不開心的事，天蠍男全都會記在心裡，一抓到有機可乘，便會拿出來酸你、數落你一番，甚至是愛以其人之道，還治其人之身，用相同不悅的方式回報你，可怕極了。
射手男
戀愛壞習慣：不太專一
射手男看似愛自由、不回頭的類型，但其實他們很念舊，這兒說的念舊可不是稱贊，意思是射手男會對以前的情人念念不忘，即便身邊已有伴侶，卻也常把心思放在前女友上，無法專一的態度，是沒辦法給另一半帶來安全感的。
摩羯男
戀愛壞習慣：不夠誠懇
魔羯男是標準的亂槍打鳥型，見一個愛一個，只要稍微有點姿色、看得順眼，都抱著可以追追看的心態，心裡總想，「追到賺到，沒追到也就罷」，成天處於求偶的狀態，看似無害，但不誠懇的態度讓正常的女生也不會想靠近。
水瓶男
戀愛壞習慣：愛看美女
十分「外貌協會」的水瓶男，不僅只會挑美女、正妹來當作另一半，甚至是在一起後，也仍是會對伴侶的外表挑三揀四，變胖就會被逼著減肥，像這種只看外表而不看內在的男人，加上自己也沒多好，誰會想跟這種人在一起呢？
雙魚男
戀愛壞習慣：脆弱敏感
脆弱、敏感的雙魚男，有時真的太不夠勇敢，一碰見挫折就會想盡辦法把自己藏起來，不斷自怨自艾、失落喪志，一丁點都不強壯，看在女生眼裡，這怎麼能保護另一半呢？軟弱的肩膀是無法當靠山的，又如何能帶給對方幸福？（編輯：李惠婷）
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