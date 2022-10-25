擇偶必看！12星座男「隱藏壞習慣」曝光　花心第一就是他

▲擇偶必看！12星座男隱藏壞習慣曝光，花心第一就是他。（示意圖／pexels）
▲擇偶必看！12星座男隱藏壞習慣曝光，花心第一就是他。（示意圖／pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-10-25 17:03:20

世界上沒有完美的情人，也沒有完美的關係，需要靠兩個人相互磨合，而真的無法容忍的話，大方的好好說聲再見也不是不可以。艾菲爾老師要公佈十二星座男個性中有哪些地方會讓你們的幸福遠離，請同時參考太陽、上升星座。

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牡羊男
戀愛壞習慣：易搞曖昧
牡羊座絕對是一個公認的花心大蘿蔔！不僅會在有另一半時，與別的異性時常搞曖昧，相當難抗拒外界的誘惑，走在路上還會特別多看美女兩眼呢！讓許多對你真心用情的女孩簡直傷透了心，你說這會讓人對白羊座有安全感嗎？

金牛男
戀愛壞習慣：太過小氣
金牛座對自己極度節省就罷了，就連對他人甚至是另一半也是抱持著能省則省的想法，可謂之「小氣」！小氣巴拉的金牛座真的讓女生很受不了，不大方又愛計較，跟這樣的男生在一起，一點都沒有被疼愛的感覺，誰會想要呢？

雙子男
戀愛壞習慣：容易變心
翻臉跟翻書一樣快的雙子男，真的是讓不少女生「只敢遠觀，不敢褻玩焉」，誰都不知道什麼時候會踩到你的地雷，上一秒可能開心地談笑風生，下一秒立刻變臉不認人，如此善變又跳tone的雙面性格，可是會折磨死人啊！

巨蟹男
戀愛壞習慣：不懂拒絕
巨蟹男是好人好事代表，只不過經常給好過頭，女生可不會找一個不懂得拒絕別人的「濫好人」當作結婚對象，這樣對另一半來說真的太辛苦了！這回A借錢，下回B借車，無償地濫幫他人，損失自個與伴侶的權益也毫不在意！

▲女網友在高鐵站突然被陌生男子從後方熊抱。（示意圖／翻攝Pexels）
▲艾菲爾老師透露12星座男感情中的壞習慣。（示意圖／Pexels）
獅子男
戀愛壞習慣：太大男人
極度大男人主義的獅子男，經常是壓垮感情的最後一根稻草，不僅經常要另一半對你的話言聽計從，吵架時還特別吃軟不吃硬，即使是自己的錯也不願低頭道歉，蠻橫不講理的性格，這讓女生哪敢嫁呢？沒人想要一輩子被控制！

處女男
戀愛壞習慣：龜毛囉唆
處女男性格龜毛，衍生出的缺點正是「非常囉唆」，一點小事也可以在你耳邊念個半天、一天，嘴巴不酸麼？又或是同樣的事情會一再地拿出來「提醒」你，美其名是善意提醒，其實根本是無法放心他人會把事做好，簡直煩人！

天秤男
戀愛壞習慣：有點太悶
要形容天秤男，只有「悶」一個字，不管任何事情在他眼中，幾乎是冷感、無感，跟他說些什麼事，也只會「嗯、喔」帶過，有時還不一定會回應，像是在跟座冰山對談似的，當然吵架也是直接冷戰，女生不可能有辦法忍受的。

天蠍男
戀愛壞習慣：很愛記仇
天蠍男最可怕的一點正是，愛記仇！這回吵架，或有讓他大爺不開心的事，天蠍男全都會記在心裡，一抓到有機可乘，便會拿出來酸你、數落你一番，甚至是愛以其人之道，還治其人之身，用相同不悅的方式回報你，可怕極了。

射手男
戀愛壞習慣：不太專一
射手男看似愛自由、不回頭的類型，但其實他們很念舊，這兒說的念舊可不是稱贊，意思是射手男會對以前的情人念念不忘，即便身邊已有伴侶，卻也常把心思放在前女友上，無法專一的態度，是沒辦法給另一半帶來安全感的。

摩羯男
戀愛壞習慣：不夠誠懇
魔羯男是標準的亂槍打鳥型，見一個愛一個，只要稍微有點姿色、看得順眼，都抱著可以追追看的心態，心裡總想，「追到賺到，沒追到也就罷」，成天處於求偶的狀態，看似無害，但不誠懇的態度讓正常的女生也不會想靠近。

水瓶男
戀愛壞習慣：愛看美女
十分「外貌協會」的水瓶男，不僅只會挑美女、正妹來當作另一半，甚至是在一起後，也仍是會對伴侶的外表挑三揀四，變胖就會被逼著減肥，像這種只看外表而不看內在的男人，加上自己也沒多好，誰會想跟這種人在一起呢？

雙魚男
戀愛壞習慣：脆弱敏感
脆弱、敏感的雙魚男，有時真的太不夠勇敢，一碰見挫折就會想盡辦法把自己藏起來，不斷自怨自艾、失落喪志，一丁點都不強壯，看在女生眼裡，這怎麼能保護另一半呢？軟弱的肩膀是無法當靠山的，又如何能帶給對方幸福？（編輯：李惠婷）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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