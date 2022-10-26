養心殿X美福大啖「日本A5和牛」　599元爽吃生蠔鮑魚

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歡慶十週年的養心殿精緻鍋物全新推出改版菜單，與精品牛肉「美福肉品」聯手合作打造奢華饗宴，引進油脂比例美到讓人流口水的「日本A5和牛」，不用出國就能輕鬆吃到入口即化的正宗宮崎牛。
因應疫情解封同時祭出划算優惠回饋饕客，即日起消費任一套餐加購「蠔牛鮑爆」海陸饗宴，一次加菜「日本A5和牛＋日本廣島生蠔＋頂級鮑魚」竟然只要599元！而且和牛又厚又大片，不只單片尺寸都比手掌大、連厚度都相當有誠意，而且明明只是加購組合，卻大手筆給出兩大片和牛，光拿出這一盤和牛早就值回票價；海鮮的部分更是拿出口感爽脆的頂級鮑魚，搭配生食級日本廣島生蠔一起豪邁上桌，肥嫩滑潤的生蠔飽滿到快要溢出殼外，沾點清醬油和wasabi就能吃出鮮甜，當然下鍋烹煮嚐起來也相當回甘。
站穩東區火鍋店一級戰區的「養心殿精緻鍋物」歡慶十週年，特別推出全新改版菜單，與肉品界愛馬仕美譽的「美福肉品」共同聯手打造新套餐，不需出國就能吃到「日本A5和牛」；另外，因應疫情解封，養心殿加碼回饋老客戶，只要加購價$599就能吃到「日本廣島生蠔」+「頂級鮑魚」+「日本A5和牛」組合，絕對是火鍋戰場中的最殺價格！
除了令人垂涎的日本A5和牛，以海鮮進補聞名的養心殿精緻鍋物，也推薦「養心殿帝王海鮮盤」，超浮誇擺滿個頭驚人的波士頓龍蝦、沙母、大草蝦、小管、牛奶貝、鱘龍魚，若想品嚐可生吃的隱藏版藍紋龍蝦，記得預約訂位時可要先預訂；還有澎湃的「波士頓龍蝦海鮮套餐」則有波士頓龍蝦、大草蝦、白蝦、蛤蠣、干貝、牛奶貝、鱘龍魚可爽吃。透露店裡內行吃法，在點用海鮮鍋物後，可請服務人員協助將鮮甜湯頭煮成雜炊，就能把整鍋精華一點都不浪費地全吃下肚。
另外，連鎖火鍋「築間幸福鍋物」則主打蔬食、火鍋料半自助吧無限放題吃到飽，從湯底、肉品到海鮮都有豐富選擇，而且提供從400元～1,580元的彈性價格，包括日本A5和牛鍋、一次擁有12種海鮮的龍王鍋也通通有得吃。近期插旗新北中和，於築間中和雙和門店點用「美國極上熟成雪花牛肉鍋」，在FB地標／IG限動＋門店地標／Google打卡五星評論（擇一），就能享有「免費升級1.5倍肉量（300g）」。