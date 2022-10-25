俄國正妹秀流利中文！吐露約會經驗 狂讚台灣男生這1點
就愛台灣男生？俄國女大生直呼台灣男生很帥很可愛！Youtube《不要鬧工作室》介紹2名來自俄國的正妹女大生Veronica、Valeria，專程來到台灣學習中文，長髮大眼的Veronica主修語言學，精通5國語言，期待可以探索台灣文化；身材高挑的Valeria，則是透過莫斯科大學、連同6位女大生一起來到台灣。Valeria表示，很慶幸沒去中國而選擇了台灣，在這裡待了1個月之後，她感嘆「台灣真的像天堂」，溫暖宜人的氣候根本超完美，不僅如此，2位女生更不斷讚美台灣男生「溫柔又體貼」。
Valeria在影片中提到，台灣美食簡直多到不可思議，而且在來台灣之前，她就聽說台灣男生對女生很好、很會照顧人，甚至會幫女生拿包包；Veronica則表示，來台後有過一次約會經驗，但讓她不習慣的是，台灣男生實在「對她太好了」，她同時也表示，過去曾約會過的俄國男生，都沒有這麼溫柔體貼地對她。
而提到來台這陣子的感受，Valeria表示，很高興可以體驗不同國家，在不一樣的政治政權環境下生活，更興奮提到即將在11月26日到來的「九合一大選」，她表示，可以親眼見證整個選舉過程，並學習投票跟競選活動跟自己國家有何差異，真的非常有意思。
Veronica則表示，生活在台灣這樣的民主社會，讓她覺得「很酷」，並提及台灣目前發展的性別多元文化，像是LGBT(同志群體)等，都比較開放且合法。Veronica還觀察到，其實台灣住著很多外國人，由此可見，台灣是充滿自由、且民主開放的國家，她也被這點深深吸引，並享受居住在這樣「全球性」的社區裡。（編輯：林盈君）