NIKE「官網快閃活動」超殺5折！折扣碼曝光 現省超過2千
知名運動品牌NIKE近日又在官網進行快閃特賣了，這次活動「Member Day 」將600款特惠品項最低至6折外，只要選購3件以上還可以再打7折，變成許多款式都可以以5折，甚至更低的價格購入，實在太划算，活動僅短短5天，民眾手腳可要加快。
這次「Member Day 」促銷活動時間為10月25日到10月30日晚上11時59分，只要上官網點選特惠專區就可以開買，購買3件或更多列在特賣網頁上的產品，訂單即可享有額外7折優惠，等於是打折後再打折，實際買下來，多款球鞋都現省2000元以上，相當划算。
以經典鞋款「Nike Air Force 1」原價新台幣4000元的粉色系女鞋來說，打完6折只要新台幣2399元，使用代碼「MEMBER30」即可以不到新台幣1700元入手；而基本款跑鞋像是Nike Air Zoom Pegasus 38 FlyEase，從原價3,500元降至2,099元外，三件以上產品一樣可再享額外7折，最後以新台幣1469元入手，真的是CP值相當高。
而除了NIKE之外，愛迪達（adidas）台灣官方購物網站週年慶至10月27日前，專區消費滿$2500折$600，消費滿$5000折$1500，品項包括連帽運動外套、運動上衣以及SUPERSTAR 經典鞋都有優惠。（編輯：張嘉哲）