杏仁茶攤販「塞滿正妹」爆紅！本尊店家曝 網友朝聖真相
正妹專門在喝的杏仁茶？近日臉書社群上瘋傳一組照片，一個杏仁茶攤販外總是聚集不同的正妹在排隊，且不同時間不同天，每日排隊的女生都是不同的正妹，但仔細看照片，卻發現這些正妹都是老闆自己P圖後製而成，讓不少網友笑稱「以假亂真，還真的差點信了！」、「老闆眼光不錯喔！」引起討論。
近日在臉書社團中瘋傳一組照片，只見有一個移動杏仁茶攤販旁邊每每都有正妹排隊，還有正妹在招牌面前手比愛心拍照打卡，不過其實這些並不是真的客人，而是老闆自己創意P圖，將一些網美、正妹結合自己的攤販做宣傳，有趣的是，這些照片即便都不是真的，但右下角都會寫上日期，就像是每天更新般。
照片曝光後，不少網友紛紛回應「老闆頭腦蠻好的，知道這是流量密碼」、「老闆想說：P圖P那麼久，終於有人注意到我了吼！」、「老闆眼光還不錯，妹子都蠻正的哈哈哈哈」、「以假亂真，還真的差點就信了，有幾張真的P的不錯」、「有幾張真的很像欸，老闆懂賣」。
事實上，該販售杏仁茶的老闆是位在屏東、高雄以機車擺攤的移動攤販，標榜他的杏仁茶不勾芡、不加香料、不加防腐劑，且都是原豆手工研磨，當日熬煮，冷藏供貨，不僅可以電話訂購也可以用LINE聯絡，這次因為自己創意發想吸引網友眼球，成功獲得話題討論度。（編輯：張嘉哲）