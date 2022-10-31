香米泰國料理登遠百信義A13 板橋凱撒Lotus蓮花餐廳開幕
香米泰國料理集結正宗泰國小吃、家常料理、地方特色菜、少數民族料理，獲得不少饕客喜愛，不只是台灣最早榮獲泰國商務部評選為「Thai Select泰精選」的認證餐廳，還連續17年蟬聯殊榮。2022年歡慶20週年，宣布首度進軍百貨公司，插旗遠百信義A13，遠東百貨總經理徐雪芳透露「想把更多各式各樣的料理都介紹給百貨客人」，樂見旗下餐廳陣容更多元；創辦人黃晨發先生則「希望在商場也能保有自己原本的樣子」，保證客人能吃到像街邊店一樣原汁原味的香米。板橋凱撒大飯店也全新推出「Lotus蓮花泰式餐廳」，以優雅清新、燦亮綠意的網美泰式餐酒館，搶攻新北泰食市場。
由泰式餐飲深耕20幾年的華僑黃晨發、與30多年經驗泰籍主廚陳元樹共同打造的香米泰國料理，不只有機會吃到中部曼谷、北部蘭娜、甚至東北部等不同地區的在地特色料理，連店內引以為傲的「香米」，都選用源自泰國東北部依善地區種植、最高AAA等級的皇家茉莉香米，有著香糯口感與獨待香味，被泰國人視為民族驕傲。
從台灣人必吃的青木瓜絲沙拉、泰北椒麻雞、泰國金錢蝦餅，到冬央（酸辣海鮮湯）、酸辣赤生蝦、皇式咖哩、清蒸檸檬金目鱸、乾燒香料軟殼蟹、馬沙曼咖哩牛腱等，光是招牌菜就有將近20道的豐富選擇；供應11道泰國涼拌開胃菜、9道泰國特色咖哩、鮮魚及海鮮料理更多達17種可選，光從菜單陣容就可看出香米泰國料理豐富的選擇。首度進軍百貨公司插旗遠百信義A13，香米信義遠百店的空間設計，則融合泰式古典元素與現代時尚風格，烘托正統泰式料理飄香。
創辦人黃晨發先生直言，香米從開業以來一直是自由的街邊店形式，期間雖然很多百貨商場都來問過一輪合作，但礙於自己曾到大陸發展幾年，未能有機會實現與百貨合作；如今有緣進駐遠百信義A13，他強調「希望在商場也能保有自己原本的樣子」，保證客人能吃到像街邊店一樣原汁原味的香米，也期待藉此觀察並學習商場消費者的喜好。
黃晨發透露過去在台灣「只要宴請泰國大使，都會在香米店裡」，受到重視使他更在乎於自己的領域更專精；他進一步表示，百貨商場和街邊店不同，可能會接觸更多客群，除了期待藉此觀察並學習商場消費者的喜好，也與他長期致力於推廣泰國文化的理念相輔相成。
遠東百貨總經理徐雪芳現場透露，香米泰國料理在台灣歷史非常久，是經過多年考驗的正宗口味，又是國人喜愛的品牌，這次遠百信義A13引進香米泰國料理，當然是希望鎖定「以全方位客群為主」，把「更多各式各樣的料理都介紹給百貨客人」，樂見旗下餐廳陣容更多元。
台灣人熱愛泰式料理眾所皆知，板橋凱撒大飯店也於今年第三季10月下旬，將旗下原朋派自助餐廳，改變餐飲型態、華麗轉身進軍泰食市場，沿習墾丁凱撒今年4月甫開幕即締造佳績好評之「Lotus蓮花泰式餐廳」復刻北上，於板橋凱撒全新推出「Lotus蓮花泰式餐廳」。以優雅清新的店裝風格配以大片玻璃窗景，為室內引進自然日光，開闊空間輔以多重鏡面設計，搭配綠色植栽、手工編藤及輕工業風格的燈飾藝術，整體視覺燦亮夢幻。
推薦泰國皇室開胃菜「一口泰」、百年歷史傳統菜「馬荷」、酸辣下飯的「瀑布松板豬」、「酸辣蝦湯」及道地「金錢蝦餅」與「芒果糯米」甜點等，再搭配精選泰國啤酒、泰式調酒、香檳、紅白酒等陣容品項，打造全新泰式餐酒館形象，提供新北消費者更多元且精緻的泰食佳餚，有望攻占社群網路成為熱門網美打卡景點。即日起至11/10，推出消費滿2,000元並於Google分享評論，即贈「烤雞肉沙嗲串」或「青木瓜沙拉」乙份；四人同行用餐再加贈「泰式頂級冰淇淋」。