Joeman對決來賓超兇！邪惡視角網歪樓 本尊IG火辣照起底
知名Youtuber網紅Joeman經常拍攝多元題材，深受觀眾喜愛，其中招牌的「JOE是要對決」系列，往往推出之後都廣受好評，以奢華以及平價的概念，探討許多層面的東西，從生活起居到食物皆有。然而近日最新一集當中，邀請一位正妹來進行鍋燒意麵對決，沒想到正妹「身材太兇」，導致網友根本沒在看鍋燒意麵，引起廣大熱議。
Joeman日前上最新一集「JOE是要對決」，這次對決的項目是鍋燒意麵，其中最平價的鍋燒意麵為90元，然而最高檔的則是1880元，相當驚人的價差。而平常對決系列當中，都會邀請來賓共同拍攝，Joeman這次就邀請實況主網紅「蘋蘋澎澎」來擔任嘉賓一起吃鍋燒意麵，結果蘋蘋澎澎長相太甜美，加上傲人身材，讓網友根本模糊了該集的主軸。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「九妹！我服你！算你會找嘉賓，找到我不知道這集是在介紹鍋燒意麵！」、「女主角身材好，個性很可愛，吃到好吃的東西真心開心的感覺，又很有服務精神，簡直女友力爆棚」、「原來這集是介紹鍋燒意麵....看兩小時了，我老婆很美」、「不得不說攝影師真的很重要，看了30分鐘才知道這集在介紹鍋燒意麵」、「攝影師這角度太邪惡了....好看」、「來賓太優質了吧，好自然好可愛」。
而事實上，實況主網紅「蘋蘋澎澎」其實是從台師大研究所畢業的高學歷正妹，她的IG也有高達13萬人追蹤，版面上也有許多日常穿搭，偶爾也會展露自己的火辣身材。另外也會與雙胞胎妹妹的潔兒合體，圈粉無數，這次被邀請上Joeman最備受關注的對決系列節目，討論度大開。（編輯：張嘉哲）