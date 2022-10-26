生日收「老婆心意滿滿兌換券」！網見圖秒懂：別開心太早
一年中有許多紀念日，若每個節日都要送禮，不僅錢包會逐漸乾癟，該送什麼東西也將變成一大噩夢，故不少人選擇贈送心意滿滿的「兌換卷」。這位男性民眾就收到來自老婆送的「免死金牌」，快樂地發上網路，不料網友紛紛潑上冷水，並分享要使用時的真實情況。
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示生日時老婆送他生日禮物，內容是各式各樣的8張兌換卷，包含「這攤寶貝買單！」、「忘記吵架快速合好兌換券」、「好吧～你是對的！」......等等。開心之餘，他小心翼翼地許願「希望真的能對獎」。
此貼文釣出許多也曾收過兌換券的苦主，「我收過！一張都沒用成功過哦，保重了」、「根本沒用！我有三次免死金牌，除了欺騙與不忠不可用以外都可以，但想用時她說不行用就是不行」、「我小學女兒也用這招，有次我想要她按摩肩膀，結果我女兒說：抱歉呦，店家今日公休....隔幾天換我老婆想按肩膀，結果女兒說：對不起，店家倒閉了........」。
大家還幫忙找出兌換券的規則漏洞，勸他不要開心的太早，「背面注意事項：僅限生日當天，不得與其他兌換券一併使用」、「主辦方保有變更活動之權力」、「背面是不是寫：老婆擁有最終解釋權」、「備註：請搭配薪資上繳開通權限」。（編輯：李惠婷）