小公司15人輪流掃廁所！OL怒嗆「我是來工作的」拒配合

▲有女網友提到，辦公室內一共15人，大家都會輪到負責清掃廁所，但一位年紀較大的女同事，都會以「我是來工作的」為由拒絕。（示意圖／Pixabay）
▲有女網友提到，辦公室內一共15人，大家都會輪到負責清掃廁所，但一位年紀較大的女同事，都會以「我是來工作的」為由拒絕。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-10-26 11:12:55

對於小規模公司來說，輪流維護環境整潔庶務幾乎是不成文的規定。不過就有女網友提到，辦公室內一共15人，大家都會輪到負責清掃廁所，但一位年紀較大的女同事，都會以「我是來工作的」為由拒絕，讓其他同事皆無奈，遭遇曝光則意外掀起論戰。

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原PO在臉書《爆怨公社》上吐露無奈心聲，「我們公司一共15人，每個人輪流掃廁所一個禮拜，大概3個月輪到一次，但每次輪到一個大嬸，她都會以『我是來工作的，不是來掃廁所的』拒絕擺爛」。

這樣的現況也讓其他遵循輪替的同事心生不滿，讓原PO不禁想問「有什麼傷害性不大，侮辱性極強的話語，可以懟回去呢？」

▲有位男網友，觀察到家中廁所馬桶出現「小異狀」，讓他瞬間崩潰並對同居女友起了疑心。（示意圖／翻攝Pexels）
▲上班族網友認為，大嬸若不想幫忙打掃公司廁所，也不該坐享其成的使用。（示意圖／翻攝Pexels）
貼文曝光後立刻引起討論，多數上班族搖頭喊「大家都是使用者輪流清理，如果不用廁所就不用排」、「大家都乖乖輪流維持環境了，就她坐享其成」、「我們公司就是輪流掃廁所！連老闆都要掃」、「回他：啊不然我們就是來掃廁所的喔？要用就輪流乖乖掃啦！作怪欸」。

但也有部分網友站在大嬸那一方「要先看老闆面試時有沒有講到吧」、「我也不能接受掃廁所，所以找工作時就要自己篩選掉」、「公司要給獎金比較好，除非聘用時已經講明需要輪流掃廁所」。（編輯：潘毅）

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