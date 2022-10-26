去摩鐵不開房間？外客「吃到飽200元」：牛排、鮭魚狂補
被Motel耽誤的吃到飽餐廳來了！位於桃園市的一家汽車旅館，今年10月首度將內部Buffet對外開放營業，沒住宿的外客也能同享吃到飽，且非旅客的用餐價還十分佛心，平日每人150元、假日每人200元，除了中西料理、煙燻鮭魚，假日限定加碼炙燒牛排，消息傳開立刻吸引大批網友爭相朝聖，業者也宣布明（27）日起開放電話預約，不怕白跑現場空等，更有網友三天內就去了兩趟，眾人大讚：「200元光吃牛排就夠本」。
沒在開玩笑，真的是去汽車旅館吃飯的。位於桃園的If音樂商務汽旅，今年10月將提供給旅客的IF Buffet對放開放，讓一般民眾免住宿也能專程來吃早餐，現場無限供應中西料理、日式料理、蒸籠點心，還有沙拉、甜點、水果吃到飽，假日再限定加碼炙燒美式牛排，且收費十分低廉，非旅客平日每人150元、假日每人200元，消息一出立刻吸引喜愛吃到飽的饕客衝去朝聖。
網友阿九在吃到飽社團分享朝聖心得，表示第一次沒花錢住宿就能吃旅館內的早餐自助吧，以價位來說真的「沒得挑」，而假日才有的牛排吃到飽，一上來就立刻秒殺，不過內場補菜速度還算不錯，因此用餐的客人都有吃到。至於是否值得推薦，她也直言：「現在隨便一家早餐店單點也要超過100元，這邊吃到飽真的太划算。」超便宜吃到飽隨即引起眾人熱論：「200真的很便宜。比國軍的還要好」、「平日菜色雖然比假日差一些，但是150元真的是無可挑剔。」但也有人認為屬於一次性的吃粗飽，對於菜色不要過度期待。
由於到場朝聖人潮爆增，業者也做出最新調整，自明（27）日起不接受現場排隊，每日開放兩個餐期接受電話預約（7點至9點、9點至11點），每個時段接受5組預定，每組最多4人，用餐時間調整為2小時，住宿旅客則不限時，用餐價格維持不變，不分年齡都是均一價。