萬聖節要跑Bar！揪團搞怪變裝送調酒　全台活動懶人包

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位於酒店二樓的上庭酒廊因應此次的萬聖節到來，搖身一變成為由瘋狂調酒師駐守的「Spooky Bar幽靈酒吧」，當天酒吧內雖沒有變裝優惠活動，不過限時四天推出吸睛的萬聖節調酒，有骷顱頭杯盛裝的「血腥博士」；眼球在杯內載浮載沉的「眼球馬丁尼」還有充滿惡作劇元素的「萬聖節血袋特調」，為吸血鬼裝扮更添驚悚氛圍。
（二）Blu和逸飯店‧桃園館「Blu Bar」－10/29加勒比海盜之夜
「加勒比海盜之夜」狂歡派對，每位1,200元（加10%服務費）入場，可兌換期間推出共四款萬聖節特製調飲品三杯，月黑風高、血海之仇、沼澤或海島之夜。主題變裝活動號召民眾一起變裝成為海盜、深海怪物，凡裝扮符合主題者，即可獲得深海探險折抵券150元折抵入場費用，21:30以前入場，兩人以上再贈送薯條一份。
（三）信義幹線XinYi Bar Hopping 2.0 - 微醺童話－10/29變裝換免費萬聖shot一杯，變裝指定故事人物可折扣100元
信義路上友好酒吧聯合開辦，免搭小黃、捷運，散步就能連跑9間Bar，各店推出不同的童話故事限定調酒。10/29只要變裝消費，即可兌換免費萬聖shot一杯，當日限兌換一次，變裝成當店的「微醺童話」故事人物，一人可折扣100元，當日每人限折扣一次。
信義幹線2.0活動店家包括「Bar Weekend」、「隱城·小城外」、「The Public House」、「丘香 Sake Bar」、「無向」、「BAR PUN」、「Sidebar」、「Digout」、「榕 RON Xinyi」 。
（四）台北大稻埕、迪化街九家酒吧聯手「Hello！Win」－10/28-10/29變裝送Shot
雖然不像東區是酒吧一級戰區，但大稻埕、迪化街也有許多特色酒吧，此次九家酒吧聯合推出「Hello！Win！」活動。活動期間內裝扮到任一間酒吧打卡，即可獲得一杯Shot；還可與現場人員PK小遊戲，贏家獲得9折優惠券，輸家可得接受店家神秘惡作劇！
參與店家有「微醺花園」、「發琴吧」、「米凱樂」、「吉姆老爹」、「Yoi 酔」、「漂浮台北」、「絕影」、「遷鳥陳列所」、「喵仔間」，若是在九家酒吧中集齊任六家集點蓋章，就可到微醺花園兌換台北國際酒展入場卷乙張。
（五）台北「Odin Bistro士林放感情」－10/28～10/31九折優惠+萬聖香檳桶
聖誕活動期間內，只要當桌有一位或以上變裝者拍照限動或貼文「打卡標記」，出示給現場工作人員確認，即送「九折優惠+萬聖香檳桶」。
（六）台北「昨天 Bistro & Flavor」－10/28-10/30變裝享shot 買一送一
萬聖節期間推「 昨天鬼病院-夜勤病棟」主題活動，若是提早訂位可享welcome drink乙份，若是同桌變裝打扮人數超過一半，當天所有的shot買一送一。
（七）高雄「小酌FEWdrink」－10/28～10/30變裝招待萬聖節特調
業者於粉專透露，除了全體員工會配合萬聖節做驚喜打扮外，只要顧客變裝到店消費，即招待萬聖節特調shot，當天還有萬聖節限定調酒。
（八）桃園「Mix Bistro」－10月29日變裝送Shot、轉蛋抽神秘禮物
當天有萬聖節裝扮到店內消費，不僅可以免費領水母SHOT一杯，還可以玩轉轉扭蛋抽神秘小禮物。除此之外，還有一系列萬聖節限定調酒，包括玫瑰花裝飾的「夜訪吸血鬼」，「狼蛛溫泉」、「搗蛋鬼」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！