淘寶衣賣200！她見台灣「同件賣680」當盤子 網卻喊合理
隨著科技與物流逐漸成熟，網購已經成為許多人平日主要的購物手段，更可以簡單貨比三家價格。不過就有民眾發現，有同一件衣服在中國大陸淘寶網上跟台灣網拍價差極大，感嘆台灣人被當盤子，但論點曝光卻引來不少網友反駁。
一位女網友在論壇Dcard上發文提到「我是台灣人，但真的很不想在台灣買衣服，每次逛衣服都覺得很貴，沒那個價值」，有幾次原PO也按照衣服上的標籤搜尋，發現淘寶上也有一模一樣的衣服。
原PO隨後舉例，自己曾在網拍看到一款黑色網紗高領露背上衣，台灣賣家開價680元，但她依照關鍵字到淘寶一搜，結果卻發現只需要42.98人民幣（約新台幣191元），極大價差也讓他不禁感嘆「一模模一樣樣的設計，為什麼就是偏貴呢，我也來靠這個賺錢好了」。
貼文曝光後引發熱議，但多數網友卻不認同原PO觀點，並紛紛提出看法「我不用淘寶純粹覺得很麻煩」、「同個工廠也會分S級A級...」、「合理阿，真的買過就知道圖片一樣不代表東西一樣欸，進貨風險、品管…等等也都是成本」、「網拍買同款幾乎一摸一樣的商品，貴一點的質感真的比便宜一點的好，而且送來標籤也不一樣」。（編輯：潘毅）