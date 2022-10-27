倒數30日／力拚不重演2018！綠守南台灣　激戰北桃等8區

九合一大選決戰倒數30天，各陣營短兵相接、最後衝刺。《NOWnews今日新聞》為您解析最後階段的選情態勢，並針對戰況激烈的縣市進行深入報導，包括台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣等。想看更多的選戰深度報導，請持續鎖定《NOWnews今日新聞》。距離年底縣市長選舉投票倒數30日，隨著疫情輕症化且趨勢穩定，加上國門已於13日開放，中央執政的民進黨選情漸撥雲見日。除了南台灣4縣市選情穩定外，包含北市、桃園、基隆、新竹市、宜蘭、苗栗、南投與澎湖等8個激戰區也持續走高或是拉近，黨內保守預估，應可突破現今執政的7席次。
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2018年地方選舉，民進黨在甫重返中央執政，積極推動多項進步價值改革，造成民怨的情況下，再加上前高雄市長韓國瑜吹起「韓流」影響全國選戰，一口氣丟失台中市、高雄市、嘉義市、宜蘭縣、彰化縣、雲林縣、澎湖縣等7縣市執政權，堪稱大慘敗，尤以長年執政的高雄市意外失手最讓人震驚。
不過，隨著政績漸漸在全國發酵，民進黨在總統蔡英文帶領下，不只在2020年保住中央執政權，更拿下史上最高的817萬票，另外，前高雄市長韓國瑜被罷免後，民進黨籍的前行政院副院長陳其邁在補選一戰以約7成的投票率順利收復失土，都讓綠營此次選戰情勢相較2018年好得多。再加上疫情已經輕症化且趨勢穩定，國門也已開放，黨內保守預估，應可超過現今執政的7縣市，且激戰區都有勝選可能。
南台灣一直以來是綠營票倉，除了總統大選得票相當亮眼，時常扮演「南票北補」角色外，地方首長選舉也長年多半由綠營取得優勢。此次民進黨在南台灣的領頭羊當屬高雄市長陳其邁，其在補選當選後，以「2年拚4年」的決心帶領高雄重返榮耀，此次以「再拚4年 高雄起飛」為主軸，盼與台南市長黃偉哲一同衝高票，並讓穩定的選情外溢到全台。
另外，同樣力拚連任的嘉義縣長翁章梁，及通過激烈初選出戰屏東的立委周春米也同樣被看好，黨內評估，應可順利守住綠色執政，甚至有望開出比過往更亮眼的選票。
黨內高層透露，此次選舉除了南台灣穩定外，包含台北市、桃園市、基隆市、新竹市、宜蘭縣、苗栗縣、澎湖縣、南投縣等8縣市都被黨內視為激戰區。其中，最受矚目的首都回穩，桃園市、基隆市與新竹市等3個執政縣市近來也擺脫陰霾，穩定下來。
台北市部分，民進黨推出前衛福部長陳時中出馬，對決國民黨蔣萬安與無黨籍黃珊珊。由於蔣、黃皆為泛藍背景，蔣萬安自稱蔣家後代，更被視為威權代言人，綠營基本盤隨著陳時中團隊上軌道後回流；而陳時中近來持續強打政見也漸漸奏效，內部民調顯示，陳時中佔有優勢，即使差距不大，但若步步為營，民進黨睽違24年重返執政不是夢。
桃園市部分，在前新竹市長林智堅退選後，明星級立委鄭運鵬接棒參選，搭配現任市長鄭文燦優質施政，黨內普遍認為，守住綠色桃園並沒有問題；新竹市長一戰，隨著林智堅退出桃園選舉回到新竹市坐鎮後，也已經持續走高，沈慧虹後勢看漲。
基隆市部分，現任市長林右昌執政成績優異，近來其也加大輔選力道，再加上國民黨候選人屢爆爭議，黨內預估蔡適應應可以順利守下台灣頭。
至於苗栗縣部分，民進黨推出深耕已久的徐定禎，面對藍營分裂且難以發生棄保，再加上民心思變，綠營有望翻轉72年來從未輪替的苗栗；另外，宜蘭、南投則應對手爭議不斷，加上候選人江聰淵、蔡培慧條件優秀，綠營後勢看漲；澎湖則因藍營整合仍未到位，過往有執政成果的陳光復預料也能勝出。
另外，新北市林佳龍、台中市蔡其昌目前民調雖與對手有差距，但黨內普遍認為，差距過大的民調並不精確，林、蔡選得很拚，過往綠營在新北與台中都繳出優秀執政成果，且對手都有各自爭議，並不是沒有機會翻盤。
彰化縣、雲林縣與嘉義市則是2018年民進黨意外丟掉的縣市，目前彰化黃秀芳、雲林劉建國都與對手差距不大，最後關頭黨內也會再加強輔選力道；嘉義市則因對手已做13年，在喜新厭舊的氛圍下，李俊俋要力拚突圍。
此外，新竹縣的周江杰、花蓮縣的Kolas Yotaka、台東縣劉櫂豪與連江縣李問雖然受限基本盤，不過黨內普遍認為，仍有一搏機會。