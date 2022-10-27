準颱風奈格「路徑恐撲台灣」！2地區紫到發黑閃不掉暴雨
中央氣象局今（27）日表示，白天仍會是多雲到晴的天氣，不過入夜之後桃園以北、宜蘭轉雨；而新生成的熱帶低壓，預估最快今天增強為今年第22號颱風「奈格」（Nalgae，北韓命名，意即翅膀）。對此，台灣颱風論壇也在粉專表示「不管準颱風奈格怎麼走，北部、東部、各地山區大雨躲不掉，週日起野外活動請三思！」
台灣颱風論壇粉專指出「根據歐洲數值模式未來10天的降雨模擬，紫到發黑就是最劇烈的地方，包括北部地區以及東部地區影響最深，且集中在週六（29）日至下週三（2）日的時候下，實際的降雨規模、空間分布，仍取決於準奈格的最終路徑走東岸、走西岸、距離遠近，不同走法就會有不同的結果，還有不小調整空間，繼續觀察，趁這幾天提前做好準備即可！」
至於颱風是否有機會直撲台灣，台灣颱風論壇提到，下週二、周三凌晨，奈格颱風從台灣附近北上，至於走東岸、西岸或遙遠東方北上，還難以斷定，就看北轉位置、時間點而定，秋季颱風變化多端，除了考量太平洋高壓強度外，還有北方的西風槽線系統，只要有小小變化，路徑就會大幅修正，颱風還沒到門口前都有調整空間。
台灣颱風論壇呼籲「週日到下週二期間，不管在台灣的哪裡，有安排野外活動，無論是登山、戲水、露營、溯溪，都請盡量避免！」（編輯：張嘉哲）