萬聖節肯德基「8炸雞+6蛋撻」499元 網訂加1元多1塊炸雞
萬聖節不可能有這麼多優惠吧！肯德基也來放大絕，10/28～10/30限時3天，「6炸雞＋6蛋撻」才399元，加入青花椒香麻脆雞雙口味的「8炸雞＋6蛋撻」更是只要499元，連最新的台酒麻油紙包雞都加入優惠陣容，而且這次的蛋撻可是奉上最新回歸的「黑糖白玉Q蛋撻」雙色禮盒，太貼心、太划算、太好吃了吧！真的錯過要再等一年。
萬聖節不吃雞就搗蛋，肯德基10/28～10/30限時3天，推出3組超值炸雞套餐優惠最低6折起，除了有經典耐吃的酥香咔拉脆雞，還有香麻沁辛的青花椒香麻脆雞及溫補飄香的台酒麻油紙包雞，三大指標口味全都加入萬聖節好康回饋。
「6炸雞＋6蛋撻」的咔拉搗蛋萬聖餐，爽吃6塊咔啦脆雞＋一盒6顆黑糖白玉Q蛋撻雙色禮才399元；「8炸雞＋6蛋撻」的青花椒愛吃鬼餐，大嗑咔啦脆雞 x 4＋青花椒香麻脆雞 x 4＋一盒6顆黑糖白玉Q蛋撻雙色禮，更是只要499元！
還有更澎湃的紙包雙雞搞鬼餐，內含台酒麻油紙包雞 x 2＋咔啦脆雞 x 2＋雙色轉轉QQ球 x 1＋麻油風味飯 x 3＋可樂(小) x 3則是469元。這還不誇張，推薦內行吃法是同時搭配預訂快取桶餐，還可以再享加1元多一塊咔啦脆雞。簡直太划算了！相揪朋友一起趕快吃起來。
另外，漢堡王10月適逢週年慶再加碼！今起10/27～10/29限3天，全新7組「買1送1」通通百元有找，從小華堡、洋蔥圈烤牛堡、辣薯球、限量海尼根0.0零酒精等包吃包喝，而且「雞塊買6送6」只要75元！2份辣薯球55元、2個經典脆雞堡79元，最貴2個洋蔥圈烤牛堡也只要99元，幫大家省荷包又吃超飽。