限3天！漢堡王最新7款「買1送1」百元有找　雞塊買6送6

▲漢堡王週年慶加碼全新7款「買1送1」，小華堡、洋蔥圈烤牛堡、辣薯球、限量海尼根0.0零酒精等包吃包喝通通百元有找，而且「雞塊買6送6」！11/1「白雪乳酪重磅」上市，雞腿堡或雙牛堡共4款美味雪流成河。（圖／NOWnews資料照片）
▲漢堡王週年慶加碼全新7款「買1送1」，小華堡、洋蔥圈烤牛堡、辣薯球、限量海尼根0.0零酒精等包吃包喝通通百元有找，而且「雞塊買6送6」！11/1「白雪乳酪重磅」上市，雞腿堡或雙牛堡共4款美味雪流成河。（圖／NOWnews資料照片）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-10-25 16:48:492022-10-25 17:00:08

漢堡王週年慶加碼！全新7組「買1送1」通通百元有找，從小華堡、洋蔥圈烤牛堡、辣薯球、限量海尼根0.0零酒精等包吃包喝，而且「雞塊買6送6」只要75元！還可利用官網預訂外帶外送超方便。更宣布獨家研發3種起士乳酪特濃暴擊，11/1「白雪乳酪重磅」上市，雞腿堡或雙牛堡共4款美味「雪流成河」啦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
火烤美味漢堡王這次迎戰百貨週年慶，10/27～10/29限3天，加碼推出百元有找的全新7組「買1送1」，開吃2個小華堡95元、2個經典脆雞堡79元、2份辣薯球55元，最貴2個洋蔥圈烤牛堡也只要99元，還有限量海尼根0.0零酒精2罐則是63元，「雞塊買6送6」爽吃只要花75元，划算價包吃又包喝，提醒可利用官網預訂外帶外送超方便。

國外每次推出都忍不住大喊「Let it Snow」的「白雪乳酪重磅」，獨家研發帕瑪森乳酪醬 X 美式黃起士 X 拔絲莫札瑞拉，3種起士乳酪特濃暴擊，搭配豪氣火烤牛肉排、或香噴噴去骨雞腿排，雪流成河的香濃美味難以抵擋。特別推薦起士乳酪降肉兩層共8.8盎司火烤牛肉排的「白雪乳酪重磅雙牛堡」，超狂濃郁體驗，掀起起士界的暴風雪。

另外，拿坡里「買1送10」限定炸雞專賣店超狂優惠，即日起至10/31，買「1公斤腿排桶」送「10隻胡椒雞翅」，整桶都是炸雞腿排、再狂送雞翅小山，過癮價只要349元（原價650元），倒數7天趕快吃起來！

▲漢堡王週年慶加碼全新7款「買1送1」。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王週年慶加碼全新7款「買1送1」。（圖／漢堡王提供）
▲白雪乳酪烤雞腿堡（圖右下），單點119元、套餐159元；白雪乳酪重磅雙牛堡（圖上），單點199元、套餐239元。（圖／漢堡王提供）
▲白雪乳酪烤雞腿堡（圖右下），單點119元、套餐159元；白雪乳酪重磅雙牛堡（圖上），單點199元、套餐239元。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王週年慶加碼全新7組「買一送一 」，通通百元有找。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王週年慶加碼全新7組「買一送一 」，通通百元有找。（圖／漢堡王提供）
▲拿坡里開設「雲端炸雞店」，除了親自到店，在外送平台也有「買1送10」，買1公斤腿排桶同樣送10隻原味雞翅。（圖／品牌提供）
▲拿坡里「買1送10」倒數7天，把握時間買1公斤腿排桶同樣送10隻原味雞翅。（圖／品牌提供）

倒數7天！拿坡里炸雞「買1送10」　頂呱呱29元嗑薯條雞塊

達美樂一日快閃外帶大披薩222元輸了？網友：隔壁才199元

身分證「中1字」！王品初瓦「孔劉」代言啤酒：第二罐5折

2022百貨週年慶激戰！男神加持引爆人潮　美妝容量戰開打

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀