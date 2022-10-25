限3天！漢堡王最新7款「買1送1」百元有找 雞塊買6送6
漢堡王週年慶加碼！全新7組「買1送1」通通百元有找，從小華堡、洋蔥圈烤牛堡、辣薯球、限量海尼根0.0零酒精等包吃包喝，而且「雞塊買6送6」只要75元！還可利用官網預訂外帶外送超方便。更宣布獨家研發3種起士乳酪特濃暴擊，11/1「白雪乳酪重磅」上市，雞腿堡或雙牛堡共4款美味「雪流成河」啦。
火烤美味漢堡王這次迎戰百貨週年慶，10/27～10/29限3天，加碼推出百元有找的全新7組「買1送1」，開吃2個小華堡95元、2個經典脆雞堡79元、2份辣薯球55元，最貴2個洋蔥圈烤牛堡也只要99元，還有限量海尼根0.0零酒精2罐則是63元，「雞塊買6送6」爽吃只要花75元，划算價包吃又包喝，提醒可利用官網預訂外帶外送超方便。
國外每次推出都忍不住大喊「Let it Snow」的「白雪乳酪重磅」，獨家研發帕瑪森乳酪醬 X 美式黃起士 X 拔絲莫札瑞拉，3種起士乳酪特濃暴擊，搭配豪氣火烤牛肉排、或香噴噴去骨雞腿排，雪流成河的香濃美味難以抵擋。特別推薦起士乳酪降肉兩層共8.8盎司火烤牛肉排的「白雪乳酪重磅雙牛堡」，超狂濃郁體驗，掀起起士界的暴風雪。
另外，拿坡里「買1送10」限定炸雞專賣店超狂優惠，即日起至10/31，買「1公斤腿排桶」送「10隻胡椒雞翅」，整桶都是炸雞腿排、再狂送雞翅小山，過癮價只要349元（原價650元），倒數7天趕快吃起來！