倒數7天！拿坡里炸雞「買1送10」 頂呱呱29元嗑薯條雞塊
「被披薩耽誤的炸雞店」拿坡里10月超強「買1送10」優惠，買「1公斤腿排桶」送「10隻胡椒雞翅」的好康活動只到10月底，超狂優惠價349元可要把握倒數7天趕快開嗑！頂呱呱也推出兩組萬聖派對炸雞優惠，而且搭配加價購、最低只要29元還能再爽吃「地瓜薯條＋阿勇雞塊 x 3」。
拿坡里限定炸雞專賣店祭出超狂優惠，即日起至10/31，推出「買1送10」活動！買「1公斤腿排桶」送「10隻胡椒雞翅」，過癮價只要349元（原價650元），除了整桶都是炸雞腿排、再狂送雞翅小山，一次入手現省301元，距離10月底還有倒數7天，大家可要把握時間開吃。提醒大家避免排隊太久，可以先電話預訂，或以線上預訂並完成付款，再到店取餐更方便省時喔。
頂呱呱則於即日起～10/31，全台頂呱呱門市及外送平台（UberEats、foodpanda）同推萬聖派對組合優惠，萬聖節肉肉組「原味炸雞＋辣味雞翅＋經典泡菜」門市現場優惠價129元、外送平台優惠價168元；萬聖節搗蛋組「原味炸雞＋呱呱包＋經典泡菜」門市現場優惠價139元、外送平台優惠價181元。限定優惠同樣倒數7天，想吃的粉絲不要再錯過時間啦。
最推薦的是，只要購買萬聖節派對組合，可享兩組好康加價購，驚奇A咖是「地瓜薯條＋阿勇雞塊 x 3」、搞怪B咖為「脖子 x 2＋甜甜包 x 2」，門市現場加購優惠價只要29元、外送平台加購優惠價則是38元就爽吃，超划算一起嗑起來。