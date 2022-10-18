不給肉就搗蛋！萬聖節8家速食優惠　最低29元吃薯條雞塊

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麥當勞歡樂送即日起至11/1開賣「哆啦A夢萬聖派對餐」，只要購買「漢堡萬聖派對餐」、「麥克鷄塊萬聖派對餐」或「陽光鱈魚堡萬聖派對餐」，免費加贈萬聖節南瓜裝限定「哆啦A夢搗蛋百變DIY手提袋」，自己做最應景可愛的討糖袋。
達美樂：「99元披薩套餐」送可樂！「買1送3」買大送大再送烤雞腿
達美樂開賣「99元披薩套餐」！限定平日週一～週四下午13:00-16:00取餐，「99元披薩套餐」可任選4種口味的6吋個人披薩1個，還能再搭配可樂、地瓜薯條或香烤薯球，只要99元；另外也可任選美式起司披薩捲餅或超級墨西哥披薩捲餅，點心一樣「罐裝可樂1罐／地瓜薯條半份／香烤薯球10顆」三選一，開吃「99元捲餅套餐」。
21世紀風味館：買「青花椒麻炸烤分享餐」免費送「字母薯餅」
21世紀風味館適逢萬聖節推出台式五香風味「21鹽酥雞」，與青花椒麻烤半雞及青花椒麻炸雞組成「青花椒麻炸烤分享餐」，搭配經典21黃金脆薯、蜂蜜綠茶，優惠價只要510元（原價599元）。而且即日起～10/31，至21世紀全台門市購買「青花椒麻炸烤分享餐」，免費贈送萬聖節期間限定「字母薯餅」乙份；而且foodomo美食外送平台同享優惠。
頂呱呱：萬聖派對肉肉優惠！最低加29元爽吃「地瓜薯條＋阿勇雞塊 x 3」
頂呱呱10/19～10/31，全台頂呱呱門市及外送平台（UberEats、foodpanda）同推萬聖派對組合優惠，萬聖節肉肉組「原味炸雞＋辣味雞翅＋經典泡菜」門市現場優惠價129元、外送平台優惠價168元；萬聖節搗蛋組「原味炸雞＋呱呱包＋經典泡菜」門市現場優惠價139元、外送平台優惠價181元。
只要購買萬聖節派對組合，即享兩組好康加價購，驚奇A咖是「地瓜薯條＋阿勇雞塊 x 3」、搞怪B咖為「脖子 x 2＋甜甜包 x 2」，門市現場加購優惠價只要29元、外送平台加購優惠價則是38元就爽吃。限門市現場及外送平台購買，不適用APP及電話預約點餐；附餐限加購一次；劍潭店不參與此活動。
漢堡王：「雞薯條＋中份洋蔥圈或辣薯球」只要89元；任選三樣點心100元
漢堡王現在每日10:30後，任一消費加購「雞薯條」搭配洋蔥圈(中)或是辣薯球(中)，只要55元（單點69元）；「放心點三樣100」則是指定人氣點心，任選三樣可享優惠價100元。
必勝客：「Eye吃鬼湯圓蒜頭雞比薩」混搭芝麻湯圓及蒜頭蛤蜊雞
每年萬聖節都在期待必勝客搞怪！今年以「Eye吃鬼湯圓蒜頭雞披薩」混搭芝麻湯圓及蒜頭蛤蜊雞，採用超台的蒜蓉醬油作為底醬，將冬季暢銷甜品「
繼光香香雞：「暗黑系雞同鴨講」開吃「酥炸鴨舌」
繼光香香雞聯名台中最夯外帶烤鴨「小鴨片」，推出萬聖節限定「暗黑系雞同鴨講」新品，首度開吃「酥炸鴨舌」，還可加購獨家特製的爆炒辣醬，10/13(四)開賣；繼光香香雞xTplus茶加聯名店的台中中山旗艦店，還應景打造成佈滿南瓜、咕咕鬼的超可愛萬聖樂園，推出限定「香香雞萬聖節派對餐」並回歸「南瓜派對朵朵」。
bb.q CHICKEN：拍下「炸雞就醬夾」美照可抽炸雞「免費吃1年」
bb.q CHICKEN響應環保，推出個人專屬炸雞夾「炸雞就醬夾」環保組，現在內用或外帶炸雞只要129元優惠價即可加價購（原價159元）。10/13～12/15拍下夾炸雞照片，私訊到bb.q CHICKEN Taiwan FB官方社群，還有機會抽獎「一年份bb.q炸雞免費吃」（共3名），12個月、每月一份，包括去骨蜂蜜蒜味炸雞／去骨韓式甘醬炸雞／去骨起司炸雞／去骨辣味燒肉炸雞，共4種口味可任選1款；而且10/13～12/15到店消費拿出「炸雞就醬夾」束口袋，還可享炸薯條、炸地瓜薯條、安妞薯球或洋蔥圈等指定炸物「半價優惠」。