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不給肉就搗蛋！萬聖節8家速食優惠　最低29元吃薯條雞塊

▲萬聖節不給肉肉就搗蛋！麥當勞買「哆啦A夢派對套餐」送「哆啦A夢搗蛋百變DIY手提袋」；21世紀風味館買「青花椒麻炸烤分享餐」免費送「字母薯餅」。（圖／翻攝自麥當勞官網）
▲萬聖節不給肉肉就搗蛋！麥當勞買「哆啦A夢派對套餐」送「哆啦A夢搗蛋百變DIY手提袋」；21世紀風味館買「青花椒麻炸烤分享餐」免費送「字母薯餅」。（圖／翻攝自麥當勞官網）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-10-18 10:04:22

萬聖節不給肉肉就搗蛋！《NOWnews今日新聞》幫大家整理好8家速食萬聖節美食優惠，繼麥當勞買「哆啦A夢派對套餐」送萬聖節南瓜裝造型「哆啦A夢搗蛋百變DIY手提袋」；21世紀風味館買「青花椒麻炸烤分享餐」免費送「字母薯餅」；頂呱呱則開賣派對肉肉組合，最低只要加購29元即可爽吃「地瓜薯條＋阿勇雞塊 x 3」；漢堡王「雞薯條」搭配中份洋蔥圈或辣薯球都只要89元。達美樂「99元披薩套餐」送可樂；必勝客「Eye吃鬼湯圓蒜頭雞比薩」混搭芝麻湯圓及蒜頭蛤蜊雞；繼光香香雞則聯名台中「小鴨片」，推萬聖節限定「暗黑系雞同鴨講」開吃「酥炸鴨舌」。

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麥當勞：買「哆啦A夢派對套餐」，免費送「哆啦A夢搗蛋百變DIY手提袋

麥當勞歡樂送即日起至11/1開賣「哆啦A夢萬聖派對餐」，只要購買「漢堡萬聖派對餐」、「麥克鷄塊萬聖派對餐」或「陽光鱈魚堡萬聖派對餐」，免費加贈萬聖節南瓜裝限定「哆啦A夢搗蛋百變DIY手提袋」，自己做最應景可愛的討糖袋。

達美樂：「99元披薩套餐」送可樂！「買1送3」買大送大再送烤雞腿

達美樂開賣「99元披薩套餐」！限定平日週一～週四下午13:00-16:00取餐，「99元披薩套餐」可任選4種口味的6吋個人披薩1個，還能再搭配可樂、地瓜薯條或香烤薯球，只要99元；另外也可任選美式起司披薩捲餅或超級墨西哥披薩捲餅，點心一樣「罐裝可樂1罐／地瓜薯條半份／香烤薯球10顆」三選一，開吃「99元捲餅套餐」。

21世紀風味館：買「青花椒麻炸烤分享餐」免費送「字母薯餅」

21世紀風味館適逢萬聖節推出台式五香風味「21鹽酥雞」，與青花椒麻烤半雞及青花椒麻炸雞組成「青花椒麻炸烤分享餐」，搭配經典21黃金脆薯、蜂蜜綠茶，優惠價只要510元（原價599元）。而且即日起～10/31，至21世紀全台門市購買「青花椒麻炸烤分享餐」，免費贈送萬聖節期間限定「字母薯餅」乙份；而且foodomo美食外送平台同享優惠。

頂呱呱：萬聖派對肉肉優惠！最低加29元爽吃「地瓜薯條＋阿勇雞塊 x 3」

頂呱呱10/19～10/31，全台頂呱呱門市及外送平台（UberEats、foodpanda）同推萬聖派對組合優惠，萬聖節肉肉組「原味炸雞＋辣味雞翅＋經典泡菜」門市現場優惠價129元、外送平台優惠價168元；萬聖節搗蛋組「原味炸雞＋呱呱包＋經典泡菜」門市現場優惠價139元、外送平台優惠價181元。

只要購買萬聖節派對組合，即享兩組好康加價購，驚奇A咖是「地瓜薯條＋阿勇雞塊 x 3」、搞怪B咖為「脖子 x 2＋甜甜包 x 2」，門市現場加購優惠價只要29元、外送平台加購優惠價則是38元就爽吃。限門市現場及外送平台購買，不適用APP及電話預約點餐；附餐限加購一次；劍潭店不參與此活動。

漢堡王：「雞薯條＋中份洋蔥圈或辣薯球」只要89元；任選三樣點心100元

漢堡王現在每日10:30後，任一消費加購「雞薯條」搭配洋蔥圈(中)或是辣薯球(中)，只要55元（單點69元）；「放心點三樣100」則是指定人氣點心，任選三樣可享優惠價100元。
 

必勝客：「Eye吃鬼湯圓蒜頭雞比薩」混搭芝麻湯圓及蒜頭蛤蜊雞

每年萬聖節都在期待必勝客搞怪！今年以「Eye吃鬼湯圓蒜頭雞披薩」混搭芝麻湯圓及蒜頭蛤蜊雞，採用超台的蒜蓉醬油作為底醬，將冬季暢銷甜品「芝麻湯圓」加上特調黑凱薩醬，妝點成10顆栩栩如生的眼球怪物，搭配驅鬼避邪的蒜頭蛤蜊雞，挑戰恐怖視覺及美味衝擊。目前全台門市與官網同步販售，單點優惠價479元，原價890元（可適用外帶買大送大／外送買大送小優惠），數量有限售完為止。

繼光香香雞：「暗黑系雞同鴨講」開吃「酥炸鴨舌」

繼光香香雞聯名台中最夯外帶烤鴨「小鴨片」，推出萬聖節限定「暗黑系雞同鴨講」新品，首度開吃「酥炸鴨舌」，還可加購獨家特製的爆炒辣醬，10/13(四)開賣；繼光香香雞xTplus茶加聯名店的台中中山旗艦店，還應景打造成佈滿南瓜、咕咕鬼的超可愛萬聖樂園，推出限定「香香雞萬聖節派對餐」並回歸「南瓜派對朵朵」。

bb.q CHICKEN：拍下「炸雞就醬夾」美照可抽炸雞「免費吃1年」

bb.q CHICKEN響應環保，推出個人專屬炸雞夾「炸雞就醬夾」環保組，現在內用或外帶炸雞只要129元優惠價即可加價購（原價159元）。10/13～12/15拍下夾炸雞照片，私訊到bb.q CHICKEN Taiwan FB官方社群，還有機會抽獎「一年份bb.q炸雞免費吃」（共3名），12個月、每月一份，包括去骨蜂蜜蒜味炸雞／去骨韓式甘醬炸雞／去骨起司炸雞／去骨辣味燒肉炸雞，共4種口味可任選1款；而且10/13～12/15到店消費拿出「炸雞就醬夾」束口袋，還可享炸薯條、炸地瓜薯條、安妞薯球或洋蔥圈等指定炸物「半價優惠」。

▲台灣麥當勞聯名日本國民漫畫《哆啦A夢》推出3款「DORAEMON祕密道具抱枕」，從四次元口袋中，拿出大家最喜歡的經典道具！首波10/19上午11點開搶「縮小燈」與「時光布」；10/26上午11點再推出「任意門」，全台總共限量7萬個。（圖／台灣麥當勞提供）
▲台灣麥當勞聯名日本國民漫畫《哆啦A夢》推出3款「DORAEMON祕密道具抱枕」，首波10/19上午11點開搶「縮小燈」與「時光布」；10/26上午11點再推出「任意門」，全台總共限量7萬個。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞歡樂送買「哆啦A夢派對套餐」，免費送「哆啦A夢搗蛋百變DIY手提袋」。（圖／翻攝自麥當勞FB）
▲麥當勞歡樂送買「哆啦A夢派對套餐」，免費送「哆啦A夢搗蛋百變DIY手提袋」。（圖／翻攝自麥當勞FB）
▲頂呱呱萬聖派對餐優惠。（圖／翻攝自頂呱呱FB）
▲頂呱呱萬聖派對餐優惠。（圖／翻攝自頂呱呱FB）
▲漢堡王「雞薯條」點心優惠組合。（圖／翻攝自漢堡王FB）
▲漢堡王「雞薯條」點心優惠組合。（圖／翻攝自漢堡王FB）
▲必勝客針對萬聖節開賣「Eye吃鬼湯圓蒜頭雞比薩」，視覺很西洋，但口味台到爆，使用芝麻湯圓混搭蛤蜊蒜頭雞。（圖／業者提供）
▲必勝客萬聖節「Eye吃鬼湯圓蒜頭雞比薩」口味超台，以芝麻湯圓混搭蛤蜊蒜頭雞。（圖／業者提供）
▲繼光香香雞萬聖節聯名台中最夯外帶烤鴨「小鴨片」，推出限定「暗黑系雞同鴨講」新品，首度開賣「酥炸鴨舌」。bb.q CHICKEN響應環保推出個人專屬炸雞夾，只要拍下夾炸雞照片還有機會抽獎「免費吃1年」；消費時拿出「炸雞就醬夾」束口袋，還可享炸薯條、炸地瓜薯條、安妞薯球或洋蔥圈等指定炸物「半價優惠」。（圖／香繼光提供）
▲繼光香香雞萬聖節限定「暗黑系雞同鴨講」新品，首度開賣「酥炸鴨舌」。（圖／香繼光提供）
▲達美樂開賣平日限時「99元披薩套餐」及「99元披薩捲餅套餐」。（圖／翻攝自達美樂官網）
▲達美樂開賣平日限時「99元披薩套餐」及「99元披薩捲餅套餐」。（圖／翻攝自達美樂官網）

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