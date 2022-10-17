達美樂「99元披薩」回來了？限平日吃爆4口味：還送可樂
轟動全網的達美樂「99元披薩」這麼快就回來了？繼上週狂撒「外帶大披薩199元」、「小披薩買1送3才599元」，與最狂的「外帶披薩買大送大、再送烤腿排2塊＋1.25L可樂1瓶」共8種限店優惠後，官網再度無預警被挖出平日限時「99元披薩套餐」好康。限定平日週一～週四下午13:00-16:00取餐，「99元披薩套餐」可任選4種口味的6吋個人披薩1個，還能再搭配可樂、地瓜薯條或香烤薯球，只要99元；另外還有2款披薩捲餅套餐也悄悄開賣，同樣只要99元超優惠。
達美樂開賣「99元披薩套餐」，推出6吋個人披薩搭配1款點心只要99元的組合餐，限定平日週一～週四，下午13:00-16:00取餐外帶，即可享有優惠價爽吃。6吋個人披薩共有加州BBQ雞肉、皇家白醬彩蔬（奶素）、夏威夷、起司餅（五辛素）4種口味可任選，點心則可以「罐裝可樂1罐／地瓜薯條半份／香烤薯球10顆」三選一；如果換購加價系列（披薩／餅皮）或額外加配料、起士則需另付費。
同時悄悄上架的還有「99元捲餅套餐」，同樣採取平日限定週一～週四，下午13:00-16:00取餐可享優惠。可任選美式起司披薩捲餅或超級墨西哥披薩捲餅，點心一樣可以「罐裝可樂1罐／地瓜薯條半份／香烤薯球10顆」三選一，百元有找超划算開吃。
另外還有超級豪華或超級墨西哥等，10種6吋個人披薩口味可選的「小資輕鬆餐」，搭配罐裝可樂1罐或玉米濃湯1杯則是199元；或是6吋個人披薩口味＋副食＋點心任你配只要299元，披薩控又有吃不完的優惠囉。
另外，必勝客除了即日起至11/7，首度推出限定平日外帶、8種口味小披薩下殺149元起的「超值必勝嗑」優惠；還於台北車站南陽街商圈新開全球首間「Hot燒站」，主打現點現烤美食5分鐘就能外帶，即日起至10/17，開幕祭出個人「夏威夷手工餅皮比薩」50元嚐鮮價（原價99元，每日限量50份）；另也開賣義大利麵、飯餐點，及「冰火菠蘿」。至10/31前掃描QR code點餐，可享加1元多1份薯條。