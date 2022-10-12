必勝客新開「Hot燒站」夏威夷比薩50元 冰火菠蘿開賣
必勝客於台北車站南陽街商圈新開全球首間「Hot燒站」，打造全台第一家透明廚房，主打現點現烤美食5分鐘就能外帶，獨賣以美國舊金山Sourdough麵包為靈感研發的「手工餅皮個人比薩」，紅白青醬義大利麵、飯，並首次在街邊門市開賣「冰火菠蘿」。開幕祭出個人「夏威夷手工餅皮比薩」50元嚐鮮價，且10/31前掃描QR code點餐，可享加1元多1份薯條！
在聚餐、派對餐點市場相當有競爭力的必勝客，為滿足消費者心聲，「有時候只有一兩個人也想吃必勝客」，不只積極開發個人獨享餐點，並針對外食族最重視「熱騰騰餐點」及「快速取餐」兩大訴求，選在上班族、學生餐飲需求大的台北車站南陽街商圈，打造全球首間「Hot燒站」，主打現點現烤美食5分鐘就能外帶。
獨賣以美國舊金山Sourdough麵包為靈感研發、選用高級進口酵母菌每天新鮮現做的「手工餅皮個人比薩」，結合新鮮食材以及經典莫札瑞拉起司，熱烤出外層香脆的蓬軟餅皮口感，即日起至10/17，開幕祭出個人「夏威夷手工餅皮比薩」50元嚐鮮價（原價99元，每日限量50份）。另外也有義大利麵、飯餐點，供應經典波隆那肉醬、到法國鮮奶油白醬及青醬等口味。
過去只在板橋車站Pizza Hut EXPRESS開賣的必勝客「冰火菠蘿」，也現身「Hot燒站」首次在街邊門市販售，以德國奶油調製、每日新鮮手工現做，火熱烘烤出金黃酥香味後，再夾入冰涼法國諾曼第發酵奶油片，吃得到冷熱交融的獨特滋味，慶祝開幕10/18～10/31推出「冰火菠蘿」嚐鮮價39元（原價59元，每日限量50份）。而且10/31前掃描QR code點餐，還可以享有「加1元多1份薯條」優惠！
另外，達美樂披薩則無預警釋出8種「限店優惠」，除了「外帶大披薩199元」、大小披薩「買1送3」等划算折扣，最狂的是「外帶披薩買大送大、再送烤腿排2塊＋1.25L可樂1瓶」！拿坡里也有「買1送10」，買「1公斤腿排桶」送「10隻胡椒雞翅」，祭出超狂優惠價349元吃到月底。