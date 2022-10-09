拿坡里「買1送10」吃到月底！買1公斤腿排桶送10隻雞翅
雙十國慶連假速食優惠怎麼能少了拿坡里呢？而且只有買1送1不夠看，拿坡里一次給大家「買1送10」！買「1公斤腿排桶」送「10隻胡椒雞翅」，祭出超狂優惠價349元，還可以吃到月底超過癮！頂呱呱也有國慶限定「雙食慶典馬殺雞」，划算開吃小雞腿還能配呱呱包加購價45元。
限定拿坡里炸雞專賣店的超狂優惠從雙十國慶連假開跑囉！即日起至10/31，拿坡里祭出「買1送10」活動！買「1公斤腿排桶」送「10隻胡椒雞翅」，過癮價只要349元（原價650元），除了整桶都是炸雞腿排、再狂送雞翅小山，一次入手現省301元，還可以一直吃到10月底，實在太好康啦。
提醒大家優惠只在拿坡里炸雞專賣店限定開賣，建議避免排隊太久，可以先電話預訂，或以線上預訂並完成付款，再到店取餐還更省時喔。
另外，頂呱呱也推出國慶限定「雙食慶典馬殺雞」，即日起至10/10全台頂呱呱門市，「馬殺雞小雞腿6支＋經典泡菜」優惠價139元，小雞腿還可選擇原味或檸檬口味；再搭配加價購優惠，35元飲品加購價25元、 地瓜薯條加購價35元、呱呱包加購價45元，涮嘴又能吃飽。提醒大家「雙食慶典馬殺雞」限門市現場購買，不適用APP及電話預約點餐；加購上限任選10組。