雙十國慶22家美食優惠懶人包！火鍋吃到飽　速食買1送1

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漢堡王10月霸王省祭出7組「買1送1」好康，包括脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、香濃起司脆雞堡、薯條或辣薯球等人氣美味通通最低5折就能吃到。
麥當勞：抽「千元禮券」、歡樂送滿額贈「11x11小物盒」
麥當勞9/28～10/19，於Instagram貼文或限時動態公開分享「一秒到美/日！」濾鏡，並tag @mcdonaldstw帳號，即有機會抽中「麥當勞千元禮券」（共計10名）。9/28～11/1（或送完為止），麥當勞歡樂送網路訂餐滿350元，即獨家贈送「11x11小物盒」乙個，共有冰淇淋、大麥克、滿福堡、和薯條共4款經典造型超萌必收，（每筆訂單限贈乙份，款式恕不指定、送完為止，消費金額恕不累計，Uber Eats、foodpanda 均不適用）。
肯德基：加1元多1件、「4組優惠密碼」下殺61折
肯德基即日起至10/31加碼「＋1元多1件」划算優惠，期間使用預定快取服務訂購任一桶餐＋1元就送一塊超人氣「咔啦脆雞」、或「四塊上校雞塊」（二擇一）；訂購「雙層青花椒咔啦雞腿堡精選套餐」及任一XL套餐即可享＋1元多一顆「原味蛋撻」。
10月最香週年慶，「40354」咔啦雞腿堡 x 1＋原味蛋撻 x 1＋百事可樂(小) x 1＝109元；「40210」咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 3＋百事可樂(小) x 3＝349元；「40397」咔啦脆雞 x 4＋原味蛋撻禮盒 x 1＋百事可樂(小) x 4＋花生熔岩咔啦雞腿堡 x 2＝589元；「50355」青花椒咔啦雞腿堡 x 3＋咔啦雞腿堡 x 3＋8塊上校雞塊 x 1＋香酥脆薯(大) x 3＋雙色轉轉QQ球 x 2＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(瓶) x 1＝899元。
摩斯漢堡：咖啡「買10送10」、「4款百元餐」組合優惠
摩斯漢堡慶祝雙十節，MOS Order App「安心取溫馨送」祭出國慶優惠，10/1～10/15「摩斯咖啡買10送10」、10/1～10/31「經典蛋堡及大杯冰紅茶」2組優惠價110元。10/3～10/16全台門市推出「雙十百元購」活動，凡於活動期間來店消費四款指定餐點組合，即享百元優惠價，早餐組合為「咖哩豬排堡＋方塊薯餅乙份＋中杯摩斯咖啡」；主餐組合為「超級大麥薑燒珍珠堡＋方塊薯餅乙份＋中杯冰紅茶」；點心組合為「抹茶紅豆米派＋蒟蒻乙份＋摩斯經典奶茶」、「寶島旺來蒟蒻冰茶＋黃金夯地瓜(L)」，通通只要100元。
達美樂：外送「3個小披薩499元」
達美樂推出雙十限定10/3～10/10，外送「3個小披薩499元」優惠。全品項共有24款口味可任選，而且不加價的口味就多達15種，首推一次可以吃到多種美味好料的四喜系列，包括海鮮戀人四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、經典四喜、超值四喜，這5款通通不加價即可任選。
21世紀風味館：免費送「字母薯餅」
21世紀風味館10/5～10/31，買「青花椒麻炸烤分享餐」再贈送萬聖節期間限定「字母薯餅」乙份。
bb.q CHICKEN：免費送「安妞薯球＋可樂」
bb.q CHICKEN韓式炸雞9/29～10/31推出「10月壽星」優惠，凡10月壽星到店消費免費贈可樂1罐；10/10壽星，則可享用市值118元的「安妞薯球＋可樂」一份，（需出示身分證／健保卡等證件，每人每次限換一組）。
夏慕尼：「4星座」招待「波士頓龍蝦」
夏慕尼即日起至10/31，招待星座專家認證10月愛情運最佳的「4星座」，水瓶座、牡羊座、雙子座、射手座，平日消費兩客套餐，一人符合資格即招待「波士頓龍蝦半隻」、兩人符合資格便招待「波士頓龍蝦乙隻」（價値1,200元）。
西堤牛排：加1元吃「烤雞派對拼盤」
王品集團旗下西堤牛排今年適逢二十週年慶，10月推出「歡慶就加1」活動，即日起至11/30，不分平假日到店用餐，於社群FB／IG打卡Po文 #西堤歡慶就加1，出示畫面即享「＋1元優惠二選一」。消費單客經典套餐＋1元，享主餐升級價值129元「美式酥烤牛排」；消費三客經典套餐＋1元，即享價值316元的「烤雞派對拼盤」乙份；另有「即食行樂外帶版」，10/31前外帶消費滿888元「現折88元」。
這一小鍋：鍋物套餐5折
這一小鍋10/13～10/31推出「五週年慶」，與這一小鍋10/13同一天生日的壽星，鍋物套餐只要5折就能開吃（雙飽及優惠套餐除外，以價低者計），其他10月壽星只要開鍋也能享有加購單點通通都5折優惠（最多5樣單點品項5折，且海鮮類除外）。全台13家分店都是用（需出示證件）；消費者至粉絲專頁完成指定任務，還能加碼再抽鮮嫩無骨雞腿肉套餐兌換券。
燒肉同話：雙人燒肉套餐5折起
燒肉同話10月「慶雙食 1010開吃吧」優惠，10/3～10/31平日期間，身分證姓名對中「雙、十、國、慶」任1字，即可享雙人或三人套餐9折優惠；「中2字」可享雙人燒肉套餐（和牛系列除外）最高下殺5折起，超划算獨享價1,010元。全台7家分店都適用（例假日恕不適用，同音恕不享優惠）。
引引InnInn：新品「買3送1」
新推「唐揚雞日式咖哩蛋包飯、唐揚雞蕃茄紅醬蛋包飯、炸魚排日式咖哩蛋包飯、炸魚排蕃茄紅醬蛋包飯」4款飯類新品。10/7(五)～10/10(一)，推出限定「引引慶雙十 買三送一」新品優惠，凡點三碗鍋燒意麵，即贈送「唐揚雞系列飯類」新品任一碗（價值150元），內用外帶皆適用。
金子半之助高雄巨蛋店：「任一天丼」免費升級套餐
金子半之助高雄巨蛋店歡慶開幕，10/16(日)前，於Google評論分享開幕訊息享「任一天丼免費升級套餐」；而10/16(日)前，高雄還可獨享香繼光會員限定優惠「會員點數兩倍送」。
狂一鍋：免費送「梅花豬」或「軟嫩雞腿」
樂多多集團旗下台式火鍋「狂一鍋」歡慶嘉義開幕第14家直營店，即日起至10/31全台門店推出「降肉」優惠，只要在FB公開分享桌邊爆炒湯底的影片，免費加贈「梅花豬」或「軟嫩雞腿」乙份。
馬辣集團10月優惠搶搭「雙十國慶」商機，10/1～10/31，含2成人以上同行，只要其一代表出示身分證或健保卡號含「0、1」任中2碼（00、11，數字重複也可以）、或姓名內有「雙十國慶」任一字（可同音），只要提前至少1日訂位，並主動告知參加「十月升級活動」，並於用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享有好料免費升級吃到飽，（本項優惠不得與其他方案、活動併用）。
馬辣：「XXL東石大蛤」吃到飽、快閃加碼「美國加州無籽綠葡萄」吃到飽
馬辣西門店：加碼超人氣「6大海蝦＋12款暢銷啤酒」無限享用
馬辣西門店獨家歡慶14週年感恩回饋，10/01～10/31不限時段、人數及價位，加碼超人氣「6大海蝦＋12款暢銷啤酒」無限享用，獨家推出阿拉伯頂級藍鑽蝦、海中紅寶石胭脂蝦、花蝦、南太平洋野生草蝦、南美脆甜白蝦，另可每人加100元升級阿根廷天使紅蝦共6款；還有日本ASAHI、麒麟一番搾、美式啤酒百威、墨西哥經典Corona或台啤0酒精金牌等，超過12種以上餐酒無限暢飲。
新馬辣：「九孔鮑魚」吃到飽
新馬辣Plus+：「北海道生食級大干貝」吃到飽
涮樂和牛鍋物食べ放題：「美國火雞胇」吃到飽
涮樂和牛鍋物食べ放題指定方案「極上雙和牛放題」，全桌可享「美國火雞胇吃到飽」，特別推薦可以加入以老字號信成黑麻油爆炒洋蔥、老薑、三星蔥、蒜頭、乾魷魚而成的「信成麻油石頭鍋」涮煮，秋冬進補很對味。
問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋：贈「紅條石斑」、「佐渡花蟹」
問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋選擇指定方案「988」，每成人贈「美國見島和牛」一份、二成人贈二份，以此類推；選擇指定方案「1288」 ，每成人贈「紅條石斑」一份、 二成人贈二份，以此類推；選擇指定方案「1688」二成人贈「加拿大波士頓大龍蝦」一份；、四成人贈二份，以此類推，或可選擇「佐渡花蟹」。
熊一燒肉：「北海道生食級干貝」吃到飽或 「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」
熊一燒肉選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「北海道生食級干貝吃到飽」或 「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。
夯下去新潮和牛：「雲林北港烏魚子」吃到飽
夯下去新潮和牛選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。
哞哞屋和牛燒肉：「雲林北港烏魚子」吃到飽、加碼「麻油雞胇松阪豬湯泡飯」吃到飽
哞哞屋和牛燒肉選擇指定方案「美澳雙和牛」，全桌可享「雲林北港烏魚子、烏魚子石鍋飯吃到飽」；選擇指定方案「世界三大和牛」，除了有「雲林北港烏魚子吃到飽」外，還免費再送「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，（限量500瓶，送完為止）。10月活動期間不限時段、人數及價位，到店用餐還可免費加菜「麻油雞胇松阪豬湯泡飯」吃到飽。