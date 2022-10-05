馬辣身分證中2碼大干貝吃到飽 「雙十國慶」同音有優惠
大家每個月最期待的馬辣集團吃到飽優惠來囉！最新10月除了有天秤座、天蠍座，兩星座壽星免費升級「九孔鮑魚、美國Prime神仙牛」好料吃到飽；消費者出示身分證或健保卡號含「0、1」任中2碼（00、11，數字重複也可以）、或姓名內有「雙十國慶」任一字（可同音），都可享「XXL東石大蛤、九孔鮑魚、北海道生食級大干貝」等火鍋海鮮吃到飽。
馬辣集團最新10月優惠曝光，10/1～10/30，含2成人以上同行，只要其一代表出示身分證或健保卡號含「0、1」任中2碼（00、11，數字重複也可以）、或姓名內有「雙十國慶」任一字（可同音），只要提前至少1日訂位，並主動告知參加「十月升級活動」，並於用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享有超狂火鍋海鮮好料免費升級吃到飽，（本項優惠不得與其他方案、活動併用）。
馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋可享全桌「XXL東石大蛤吃到飽」，而且本月又將快閃2～4週、限時加碼水果新品「美國加州無籽綠葡萄」吃到飽，口感爽脆、果肉飽滿又多汁。
而且馬辣西門店獨家歡慶14週年感恩回饋，10/01～10/31不限時段、人數及價位，加碼超人氣「6大海蝦＋12款暢銷啤酒」無限享用，獨家推出阿拉伯頂級藍鑽蝦、海中紅寶石胭脂蝦、花蝦、南太平洋野生草蝦、南美脆甜白蝦共6款；還有日本ASAHI、麒麟一番搾、美式啤酒百威、墨西哥經典Corona或台啤0酒精金牌等，超過12種以上餐酒無限暢飲。
而新馬辣可享全桌「九孔鮑魚吃到飽」，新馬辣Plus+則享全桌「北海道生食級大干貝吃到飽」。涮樂和牛鍋物食べ放題指定方案「極上雙和牛放題」，全桌可享「美國火雞胇吃到飽」，特別推薦可以加入以老字號信成黑麻油爆炒洋蔥、老薑、三星蔥、蒜頭、乾魷魚而成的「信成麻油石頭鍋」涮煮，秋冬進補很對味。
問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋選擇指定方案「988」，每成人贈「美國見島和牛」一份、二成人贈二份，以此類推；選擇指定方案「1288」 ，每成人贈「紅條石斑」一份、 二成人贈二份，以此類推；選擇指定方案「1688」二成人贈「加拿大波士頓大龍蝦」一份；、四成人贈二份，以此類推，或可選擇「佐渡花蟹」。
另外，10月生日的壽星口福還沒完，只要和這一小鍋同一天10/13生日的壽星，鍋物套餐只要5折就能開吃，其他10月壽星也能享有加購單點通通都5折優惠；至粉絲專頁完成指定任務，還能加碼再抽鮮嫩無骨雞腿肉套餐兌換券。