Mister Donut慶雙十！甜甜圈「任選10入299元」：限4天
Mister Donut統一多拿滋才剛滿18歲生日祭出慶生優惠，適逢雙十國慶再度推出雙重優惠寵愛消費者，10/7～10/10限4天，「甜甜圈任選10入299元」；即日起至2023/1/2，購買指定飲品「珈琲或茶歐蕾系列」第2件5折優惠，且自帶飲料杯可再享環保優惠5元！百變雞蛋糕KADOKAD於忠孝SOGO推出台灣味「幸運紅龜粿」新品、台北101觀景台店則推出「台灣旺春鳳」系列，雙雙祭出優惠價寵客。
Mister Donut統一多拿滋雙十國慶推出雙重優惠，10/7～10/10限4天「甜甜圈任選10入299元」，限39元指定甜甜圈，雖然不得與其他優惠併用，但可以補差價換購價高商品喔，（7-ELEVEN 門市 Mister Donut 專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本優惠）。
而且即日起至2023/1/2，購買指定飲品「珈琲或茶歐蕾系列」還有第2件5折優惠，簡直是長時間的常態優惠，而且自帶飲料杯同樣可再享環保優惠5元，吃甜甜圈與飲品雙雙好康開吃，（7-ELEVEN 店中店、外送外賣及預訂服務不適用）。
百變造型雞蛋糕KADOKADO，雙十國慶連假10/7起，特別推出超萌台灣味的造型雞蛋糕慶祝，忠孝SOGO推出「幸運紅龜粿」系列，一套六款寫有太有才、旺桃花、高顏值、喝不醉、錢太多等好超萌字樣，三顆售價88元，六顆特價168元，還特別印製專用的祈禱求神文牛皮紙袋包裝，祈福旺桃花又有口福；只要購買「幸運紅龜粿」購買三顆者加購128元，六顆者加價99元，即可預購「幸運紅龜粿帆布環保包」1個（限量300個，10/18後憑發票備註證明回專櫃領取）。原本就有的角角日本漁市系列，龍蝦、帝王蟹、墨魚、白鯧魚共四款海鮮造型雞蛋糕，約15公分超大體積，1支特價88元（原價100元）；一套兩隻優惠價158元。
而台北101觀景台的KADOKADO則推出「台灣旺春鳳」系列，在台灣鳳梨造型雞蛋糕裡包入黑胡椒菜脯馬鈴薯，三顆售價138元，六顆售價268元。原「帶我去旅行」及「印象台灣系列雞蛋糕，兩款系列特價158元（原價188元），現場還提供實境博杯打卡場景。