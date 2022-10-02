金子半之助天丼第2件5折 「這家」吃30公分老虎蝦巨無霸
金子半之助在高雄巨蛋見客啦！不只首度開賣曾在全台賣破上萬份的無敵麻婆天丼系列，開幕還推出超有誠意的四重優惠，祭出「天丼第2件5折」、「天丼免費升級套餐」等好康，最多秒賺近200元，饕客現在就可以趕快訂位！而「伊勢路-勝勢日式豬排」則歡慶在台8週年，超狂推出30公分「雙色巨無霸老虎蝦套餐」，一次浮誇上桌紅黑雙色2隻老虎蝦，比手臂還要長的霸氣美食，等不及要開吃啦。
金子半之助引進秘傳自江戶時代的天丼醬汁，搭配選用醇厚日本低溫烘焙胡麻油、並進口高級和菓子專用日清天粉，在台灣實現原汁原味的天婦羅美味。回歸南台灣的高雄巨蛋店，在視覺空間上延續品牌整體形象的精緻日式花窗與木質工藝，給大家充滿日式風情的用餐空間。
歡慶開幕推出超多優惠寵客，即日起～10/3(一)，每日前20名顧客點購任一「天丼第2件5折」，最高秒賺近200元；10/16(日)前，於Google評論分享開幕訊息享「任一天丼免費升級套餐」；而10/16(日)前，高雄還可獨享香繼光會員限定優惠「會員點數兩倍送」。
另外，同樣來自日本的伊勢路-勝勢日式豬排，歡慶在台8週年，推出期間限定週年慶優惠，即日起至10/16，浮誇打造每隻超過30公分長的「雙色巨無霸老虎蝦套餐」！專為台灣特製、直送來台的天然紅麴麵包粉、竹炭麵包粉，將老虎蝦的蝦身剝殼後沾裹麵粉，低溫酥炸出完整頭尾呈現的老虎蝦，尺寸超巨、色澤鮮豔。
還有海陸雙饗「三色海陸盛合套餐」季節新品，以紅麴麵包粉包裹台灣嘉義養殖的無毒蝦排，及黑色竹炭粉為台灣精品好豬「究好豬」飽滿里肌鎖住肉汁，再搭配上黃色麵包粉呈現口感軟嫩的腰內豬排，一次品嚐三種美味。
為了大家解封出國做準備，「日本橋海鮮丼辻半」更攜手國泰航空的國泰會員計劃，用餐消費還可加碼累積哩程。即日起於11/30(三)，國泰航空的國泰會員到店消費滿30元，即可獲得兩倍「亞洲萬里通」里數，即每30元就賺2里數。