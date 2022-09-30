10月壽星賺翻！熊一燒肉和牛吃到飽 這家爽嗑巨大海虎蝦
10月生日的壽星太有口福了！超多燒肉餐廳紛紛推出吃到飽優惠幫忙慶生，馬辣集團旗下的熊一燒肉可享全桌免費升級「美國見島和牛」吃到飽，哞哞屋和牛燒肉竟然大方給出「巨大海虎蝦」吃到飽，超過手掌的浮誇巨大尺寸，看一眼就好餓。夯下去新潮和牛燒肉則祭出「北海道大帆立貝」吃到飽，快來看看怎麼享用壽星加菜優惠。
馬辣集團旗下燒肉品牌最新10月壽星優惠曝光，含當月壽星同行，只要提前至少1日預訂位子，並告知參加「壽星專屬活動」，用餐前主動出示身分證件，並公開打卡予服務人員確認，即可享有全桌免費升級好料吃到飽優惠。老字號燒肉吃到飽的熊一燒肉，今年革新設備以全新風貌亮相後，菜單也同步澎湃升級，原本CP值就沒話說的熊一頂級燒肉，10月生日優惠推出全桌免費升級「美國見島和牛」吃到飽寵客。
位於西門町的網美燒肉店，哞哞屋和牛燒肉為10月壽星大方祭出「巨大海虎蝦」吃到飽優惠，隨便抓一隻放在手上都超過手掌的浮誇巨大尺寸，讓人食指大動，天秤座、天蠍座的壽星們錯過實在太可惜。
另外，夯下去新潮和牛燒肉也有「北海道大帆立貝」吃到飽；燒肉ChaCha個人和牛燒肉，則是全桌每成人贈「北海道生食級干貝」乙顆。超多種好料齊發，趕快預約10壽星時間手刀開吃。
而隸屬於這一鍋餐飲集團的燒肉同話，則推出「慶雙食 1010開吃吧」活動，10/3～10/31平日期間，身分證姓名對中「雙、十、國、慶」任1字，即可享雙人或三人套餐9折優惠；「中2字」可享雙人燒肉套餐（和牛系列除外）最高下殺5折起，超划算獨享價1,010元。全台7家分店都適用（例假日恕不適用，同音恕不享優惠）。