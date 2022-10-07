雙十國慶「15家手搖飲優惠」　咖啡買10送10！多多綠10元

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星巴克10/6～10/23連續20天推出「COFFEE DAY 植感生活數位體驗」，完成數位體驗遊戲就可獲得優惠券，可享包括大杯以上「全品項買一送一」優惠（檔期新品除外），兌換期間為獲券日加2天，每天上午11點至晚上8點皆可使用，最後兌換至10/25。
丹堤咖啡：咖啡寄杯「買6送2」
丹堤咖啡10/1(六)～10/31(一)推出咖啡寄杯「買6送2」，兌換可至12/31。國慶日當天，出示丹堤優惠圖檔，可享外帶全系列大杯以上飲品「買1送1」，數量有限售完為止。
85度C：大杯冰多多綠「第二杯10元」
85度C從10/8～10/11連續4天推出多多分享日活動，大杯冰多多綠茶「第二杯特價10元」（原價50元），每人現場買帶走限購三組（6杯），85 Cafe APP線上訂餐無此優惠，寄杯辦法依各門市公告為主。
西雅圖咖啡：美式咖啡、拿鐵「買10送10」
10/10(一)門市祭出全系列飲品「同品項買1送1」優惠，寄杯指定飲品美式咖啡、拿鐵最高可享「買10送10」優惠。Uber Eats 西雅圖極品咖啡同步點購美式咖啡、拿鐵也有「買1送1」優惠，（優惠限定同品項／大小；冷熱不限；不含瓶裝水）。
摩斯漢堡：咖啡「買10送10」
摩斯漢堡慶祝雙十節，MOS Order App「安心取溫馨送」祭出國慶優惠，10/1～10/15「摩斯咖啡買10送10」；10/1～10/31「經典蛋堡及大杯冰紅茶」2組優惠價110元（原價140元）。
Mr.Wish：「芋泥QQ鮮奶」 foodpanda滿額8折
Mr.Wish鮮果茶玩家推出超暖心2.0「芋泥QQ鮮奶」，芋圓、地瓜圓雙色大升級，再結合綿密大甲芋泥與香濃牛奶。即日起至10/11國慶連假期間，於foodpanda外送平台點選任品項滿300元，會員即享最高8折優惠。Mr.Wish APP會員，10月每週三會員日即享「指定飲品第二杯7折」優惠。
大苑子：台灣鮮搾柳丁綠「買2送1」
大苑子10/8(六)～10/10(一)連續3天，全台83家門市推出「台灣鮮搾柳丁綠買2送1」活動，到門市購買兩杯台灣鮮搾柳丁綠(L)，相同容量／風味／冰熱的飲品，即可再獲贈一杯台灣鮮搾柳丁綠。
功夫茶：「柚見海尼根0.0」兩杯優惠價99元
與海尼根合作推出期間限定的零酒精飲品「柚見海尼根0.0」，即日起至10/15，兩杯優惠價99元（單杯原價65元）。
初韻：5公升「好韻豪飲袋」199元
初韻延續中秋節「豪飲版四季春」，打造縮小版的「好韻豪飲袋」提供四季春及好韻紅兩種口味，總容量超過7杯以上的5公升純茶，售價199元。
Tplus茶加：「金鳳烏龍拿鐵」買1送1
到店加入會員或出示會員證明，即享「金鳳烏龍拿鐵買1送1」優惠（大杯原價65元），每店限量50組，數量有限送完為止。
清原芋圓：新店開幕買一送一、粉專留言抽iPhone 14手機
10/6～11/6於粉專留言Tag兩位好友，有機會抽iPhone 14手機。
10月兩間新店開幕祭出6款手搖飲買一送一，雲林麥寮橋頭店10/6～10/8試營運可享「指定品項買一送一」，10/6芋頭沙西米露、10/7原味茗茶系列、10/8雙芋冰嫩仙草凍，爽快喝起來；10/10當天開幕慶，到店消費打卡評論即贈「原味嫩仙草凍」1份，（限到店購買，數量有限售完為止）。清原芋圓萬華中華店也將於10/6～10/12試營運，加入LINE好友／臉書打卡或google評論5星，即送「原味嫩仙草凍或原味茗茶」一份；10/20～10/22開幕慶可享「指定品項買一送一」，10/20紫芋波波沙、10/21青茶那一杯、10/22冬瓜小芋圓。
迷客夏：Foodpanda新品75折優惠、抽「宏佳騰智慧電車 Ai-4 Ever 奶茶色」
迷客夏嚴選東方美人茶研製成「十穀美人抹茶系列」，推出「一抹青、白玉町」兩款新品，10/5～10/18，Foodpanda新品享8折優惠、會員則可享75折優惠；還有機會再抽「宏佳騰智慧電車 Ai-4 Ever 奶茶色」。
勺日咖啡：外帶美式咖啡「第二杯5折」
10/8~10/11連續4天，使用勺日咖啡外帶訂閱制，即享外帶美式咖啡「第二杯5折」優惠。
Mister Donut：指定飲品「珈琲或茶歐蕾系列」第二件5折
Mister Donut即日起至2023/1/2，購買指定飲品「珈琲或茶歐蕾系列」第二件5折優惠，且自帶飲料杯同樣可再享環保優惠5元，（7-ELEVEN 店中店、外送外賣及預訂服務不適用）。
亞尼克：陽明山門市「飲品第二杯半價」
亞尼克陽明山店、亞尼克夢想村已應景打造「木乃伊復活盛會」造景，10/31前至陽明山門市拍照打卡，可於亞尼克夢想村享「飲品第二杯半價」優惠。
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