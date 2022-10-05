萬聖節速食優惠！21風味館今起免費送薯餅 漢堡王買1送1
萬聖節不只搞怪，還請大家吃速食優惠！21世紀風味館推出台式五香風味「21鹽酥雞」，組成最新「青花椒麻炸烤分享餐」可享優惠價，今（5）日起～10/31，買青花椒麻炸烤分享餐再贈送萬聖節期間限定「字母薯餅」乙份。漢堡王10月霸王省祭出7組「買1送1」好康，包括脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、香濃起司脆雞堡、薯條或辣薯球等人氣美味通通最低5折就能吃到。
21世紀風味館適逢萬聖節推出台式五香風味「21鹽酥雞」，與青花椒麻烤半雞及青花椒麻炸雞組成「青花椒麻炸烤分享餐」，搭配經典21黃金脆薯、蜂蜜綠茶，優惠價只要510元（原價599元）。而且10/5～10/31，至21世紀全台門市購買「青花椒麻炸烤分享餐」，免費贈送萬聖節期間限定「字母薯餅」乙份；而且foodomo美食外送平台同享優惠。
漢堡王10月霸王省，包括脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、香濃起司脆雞堡、中可、薯條(Ｍ)、辣薯球及超值早餐裡的美式研磨(中)咖啡，共有7組「買1送1」優惠。最低下殺54折的個人超省餐，只要100元就能吃到經典脆雞堡或脆洋蔥牛肉堡＋小薯＋雞塊(4入)＋小可；或是花生培根牛肉堡＋雞塊(4入)＋中可、起司醬洋蔥圈牛肉堡＋小薯＋雞塊(4入)＋小可，兩組都只要109元就可以吃超飽。雙人激省餐則下殺150元起，包含人氣華堡、勁濃安格斯牛肉堡或美式花生雙層脆雞堡通通划算吃起來。
最新推出的期間限定「燒烤甜醬」系列，除了有4.4盎司燒烤甜醬牛肉堡套餐，還有祕製燒烤甜醬薯特價39元。漢堡王繼首創「海尼根零酒精牛肉堡」後，全新限時限量上市「零酒精啤酒香檸茶」，套餐飲料加價升級只要39元。