獨／超強拖鞋太夯！「同鞋會」老闆現身 霸氣免費抽30雙
拖鞋是我們日常當中必備的生活用品，不管是短暫出門買個東西、倒個垃圾，或者是出遊玩水的時候，都相當需要使用到拖鞋。而近日就有網友發現一款在台灣爆紅的「新一代國民拖鞋」，只要購買穿出門，撞鞋機率可以說是百分之百。而《NOWnews》也循線找到原發文者，發現該網友是一名汽車公司的吳姓老闆，他透露「因為網友熱烈迴響，決定免費抽出30雙拖鞋送給大家」。
日前一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「下午出門，發現我兩個朋友撞鞋，但萬萬沒想到，吃完晚餐結帳排隊時，不幸發生連環追撞事件」只見貼出的照片，原PO兩位友人都穿著黑色的拖鞋，該拖鞋是著名的勃肯兩條防水設計，在近幾年確實有不少人都會選購該雙拖鞋，價格大約落在1380~1580元不等。
當時貼文曝光之後，按讚數衝破2.6萬人，不少網友出面認親，透露現在這雙勃肯拖鞋已經成為「新一代國民拖鞋」，也笑稱該位發文的網友為「全台同鞋會總召」、「同鞋會負責人」等等。而《NOWNews》記者也實際採訪到原發文者，本人是一名汽車公司的吳姓老闆。
他向記者透露「原本只是想說拍下這幕難得的畫面分享到社團，沒有想到會造成這麼大的迴響，其實我自己當下只是很好奇這款拖鞋是有什麼魔力，結果才發現原來很多人都有這雙拖鞋」吳姓老闆也霸氣的說「既然大家都對這雙拖鞋很有興趣，那我就提供30雙同款拖鞋來抽獎，只要在『吾駒國際車業WooCar』置頂貼文標記一位朋友並留言，就可以有抽獎資格，我們會在11月1日抽出30位幸運得主」而截至目前為止，已經有不少網友陸續留言等待抽獎。（編輯：張嘉哲）