他爽中9億頭獎！瞞著老婆「怕她不工作」 下秒再捐2千萬
多數人中了頭獎都會難掩興奮之情，不過中國一名男子卻在中了頭獎2.19億元（新台幣9.68億元）後，擔心自己妻小未來不再努力過日子，決定先隱瞞他們，再自行去領獎，還當場捐出500萬元人民幣（約台幣2210萬元）做公益，掀起網路熱議。
綜合陸媒報導，中國廣西一名李姓男子花費160元人民幣（約台幣707元）購買3張彩券，並選擇自己堅守多年的一組號碼，原先以為又是一場空，卻在隔日滑手機時，發現官方已開出40倍雙色球一等獎，而公佈的中獎號碼正是自己所選的那組，獎金共有2.19億元人民幣。
得知自己中獎的李男隔天一早就搭車到南寧，隨便找了一間旅館住下，「都是在旅館睡覺，怕出去逛把彩票弄丟了」，不過，雖然中了彩券頭獎，心裡很是激動，李男卻沒有告訴妻小，因為擔心他們太過「膨脹」，未來不再工作了。
目前沒有任何親朋好友知道李男中頭獎，至於獎金的運用，他透露還沒有想好，但會開始慢慢規劃，最後李男到廣西福彩中心兌獎，辦理完兌獎手續後，他換上廣西福彩吉祥物的頭套及服裝，和媒體、工作人員合照留念，還決定從獎金中捐出500萬元人民幣（約台幣2210萬元），並委托廣西福彩中心投入公益事業。（編輯：賴禹妡）