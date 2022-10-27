奈格颱風來勢洶洶！雨彈恐「狂炸54小時」 警戒區域出爐
今年第22號颱風「奈格」在今（27）日早8點於菲律賓東方海面生成，中央氣象局預估，週六（10/29）前它都會穩定朝西北西方向前進，強度可能會提升到中颱，並在通過呂宋島後北轉靠近台灣，下週二、三（11/1、11/2）將最靠近台灣陸地。依照目前颱風路徑預估，奈格颱風影響最劇烈的時間將落在「下週日晚上至週二」（10/30~11/1）這段時間，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島都有局部大雨發生的機率，降雨時間恐怕長達54小時，民眾不可輕忽。不過氣象局也說，由於奈格後續的路徑還未明朗，雖然各國預估北轉機率較高，但是否會直撲台灣帶來更大的雨勢，還需持續觀察。
從氣象局公布的雨區預報圖顯示，下週日晚上至週二主要降雨會落在宜蘭、花蓮及桃園以台北山區為主，中部山區、新竹以北平地也都有雨勢，其中迎風面首當其衝的宜蘭更是一片紫色，顯見奈格帶來的雨勢規模不容小覷。中央氣象局預報員張承傳表示，目前奈格颱風路徑不確定性還是很高，降雨區域、時間及雨勢大小都有可能變化，觀測重點是其本身的「移動速度」和「北轉位置」，氣象局預計最快在下週日（10/30）就會發布海上警報，並不排除陸上警報可能。
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮則提到，奈格颱風目前是沿著副熱帶高壓邊緣導引向西移動，之所以後續會北轉，是因為北方槽線南下使得高壓減弱，導致導引氣流改變而北轉，這種案例通常轉向的速度會比較慢，因此影響台灣的關鍵，就在於奈格颱風「何時轉、角度有多大」而定，若奈格在呂宋島上方或通過呂宋島進入南海後才北轉，就非常有可能向台灣陸地直撲而來，或是沿著台灣東部近海北上，「一旦發生這樣的狀況，由於颱風本身環流加上東北季風交互作用，產生類似共伴效應的情形，北部、東半部地區將首當其衝，極有可能出現致災性暴雨，至於中南部地區受到地形屏障，雖有雨但並不會太大。」
根據氣象局最新資料，奈格颱風目前位於鵝鑾鼻東南方1650公里的海面上，以每小時11轉21公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺，相當於10級風，七級風暴風半徑100公里。