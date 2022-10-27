獨／把電玩機台搬上皮卡！大叔全台巡迴單挑《快打旋風》
《NOWnews今日新聞》曾獨家報導大型電動機台的收藏達人彭義萍，從電玩少年變成小時候最不想變成只會工作的大人，幾年前在拍賣網看到一台大型機台5000元就可以收，點燃起他「電動間」的靈魂，復刻學生時代「電動間」，引發懷舊遊戲的熱烈討論。雖然大型電動機台畫質比不上現代遊戲主機，「哥玩的不是輸贏，玩的是情懷啊！」最近，彭義萍又準備展開了一場超狂的活動，直接把大型電玩機台班上皮卡，準備來場全台巡迴「街頭對挑《快打旋風2》」，要全台走透透找人單挑，第一場比賽即將在明（28）日晚間7時，在台南新光三越百貨中山店大門廣場舉辦，目前網路報名已經額滿，但歡迎對《快打旋風》有興趣的大小朋友，都可以到現場觀！有興趣的朋友，後續也可以隨時留意活動資訊來報名參戰。、
彭義萍今（27）日接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，今年8月朋友開玩笑提議，既然有機台、有皮卡，乾脆把機台放在貨卡上，然後全台走透透找人單挑《快打旋風2》。一般人聽起來覺得有點瘋狂，他聽完卻立馬覺得「可行！很讚！」就真的開始執行了。他透露其實硬體架設不難，但為了讓街頭遊戲體驗更佳，還是做了不少功課，先是要解決電源問題，買了一台靜音發電機，接著還有音源和影像需要即時輸出投影，又花了點時間解決，在友人的贊助下提供了攜帶式的投影布幕，讓這場熱血活動順利出發。
挑戰賽首站就選在「台南」，將在10/28晚上七點於台南新光三越百貨的門口舉辦，目前報名額滿了，至於下一站要到哪？「都可以啊，整個秋冬我都能全台趴趴走，那邊有適合的場地，有人想挑戰我就開過去！」選擇《快打旋風2》原因很簡單，「對於6、7年級生來說，格鬥類的遊戲最經典的就是《快打旋風2》，而且也是我比較擅長的遊戲。」目標100戰有7成勝率，因爲他自認以前很厲害，但他其實輸贏對他來說都沒有關係，「這次的挑戰只是希望跟同好一起重溫以前玩電動單純的快樂。
彭義萍也提到，有機會希望可以和台灣格鬥類的世界級選手PK一場，像是小向、ET等都是他的偶像，「格鬥遊戲沒有在讓的，我連兒子都不放水，如果和他們對打我勝率應該只有1成吧！」
從他8月在網路上分享要開始全台挑戰之後，多數人都羨慕留言：「實現夢想的男人最帥！」、「感動的要哭了～」、「威爆了啊！」、「好熱血啊！」面對這些留言他自己說，「我只是一本正經的惡搞，但真的很認真！」但也有網友忍不住問，機台架上去後變超高，真的可以上高速公路嗎？早就考量到這件事，他說事前有去查過法規，高度沒超過2.8米沒問題！
不過真的要上路之前，他先在馬路邊測試一下在車上打電動的感覺，「羞恥心如果不夠還真打不下去！」問起他為何要做這麼瘋狂的事情，本職是空調業的他這麼說，「其實我整個夏天從早到晚包含假日都不停工作，所以秋冬季我就會開始做一些自己都覺得很蠢，但是會讓自己開心的事情，因為還能活多久也不知道，所以我想到就要去做，今年就要用《快打旋風2》虐爆和我一樣年紀的中年人！」
彭義萍小檔案
年齡：48歲
學歷：健行工專電子科
職業：冷氣行老闆
家庭：已婚，育有1子1女
興趣：維修大型電玩機台、玩復古遊戲