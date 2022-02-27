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獨／他花百萬親手打造「懷舊大型電動間」　青春自己復刻

▲今年48歲經營冷氣行的電玩迷彭義萍，耗資百萬元打造自己專屬的大型電玩電動間，重現當年年輕時的青春回憶。（圖／彭義萍提供）
▲今年48歲經營冷氣行的電玩迷彭義萍，耗資百萬元打造自己專屬的大型電玩電動間，重現當年年輕時的青春回憶。（圖／彭義萍提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-02-27 09:28:53｜2022-02-27 09:35:55

在網路還沒不發達的90年代，大型電玩遊戲場風行，街頭巷尾到處都有擺幾台機台就做起生意的店家，是很多五、六年級生的青春回憶。今年48歲、家住桃園的彭義萍，從小就是一個電玩迷，學生時代更是成天流連在電動場，成年後卻漸漸脫離電玩的世界，多年前一次因緣際會下，他再次接觸到「復古」大型電玩，後來起心動念斥資上百萬元，打造一間擁有近40部機台的專屬大型電動間，從小到大每個細節都不馬虎，原汁原味重現當年大型電玩遊戲場的模樣！彭義萍說：「雖然現在線上遊戲很方便，但小時候打電動的純真快樂，還有和同伴一起呼喝的快感，是心中永遠不會忘記的情懷，這個電動間只希望紀念那一個美好年代的存在！」

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▲整齊劃一的機台排排站，加上自製的SEGA標誌，宛如當年電動場神重現。（圖／彭義萍提供）
▲整齊劃一的機台排排站，加上自製的SEGA標誌，宛如當年電動場重現。（圖／彭義萍提供）
從小就是一個電玩迷的彭義萍，以前家裡面沒有紅白機，只能偶爾去同學家裡玩《魂斗羅》、《七寶奇謀》等等遊戲。國中時有了自己第一台主機MD(Mega Drive)，後來玩遍超級任天堂、DC、SEGA Saturn、電腦單機遊戲。彭義萍說，小時候為了玩RPG遊戲，整天熬夜打經驗值是日常，當年聯考壓力大，下了課都偷偷去電動場打電動，「在那裡忘卻讀書的壓力，卻也經常被老爸拿著掃把追打！」

彭義萍笑說，當年考上楊梅高中，卻在新生訓練的時候被初戀女友甩了，後來憤而改讀五專，沒想到卻越來越愛打電動，整整5年不是在聯誼，就是趁著空堂或下課時間和同學一起泡在電動遊戲場裡。「五專學校大門外面就是一整排的電動場，只要有空，我都在跟朋友一起打《快打旋風》、《吞食天地》，各式各樣的遊戲玩得不亦樂乎，有時一耗就是一整天，後來還一度玩起賭博性電玩，輸掉整整一個月打工的薪水，就再也不敢賭了！」

當年沒有所謂的電競產業，打電動也被多數爸媽認為是「不成材」、「壞孩子」，隨著畢業後當兵、出社會，電玩也慢慢淡出彭義萍的生活，一轉眼20多年，當年的電玩少年成家立業，成了小時候最不想變成的「只會工作的大人」！有時候看到大型機台，他還是有股莫名的熱血在心中沸騰，幾年前有一次在露天拍賣，看到有人在賣SEGA Astro City，1台只要5000元，再次觸動了彭義萍心中的熱血，從此一腳踏入復古大型遊戲的世界。

▲彭義萍買回家的第一台大型電玩。（圖／彭義萍提供）
▲彭義萍買回家的第一台大型電玩。（圖／彭義萍提供）
彭義萍說，剛開始拿到機台的時候好興奮，裡面附有「寶盒」可以一次玩上百個遊戲，一整個星期廢寢忘食都在玩，但一個禮拜後就膩了，機台就晾在一邊。後來才發現，原來現在改造的大型機台大多已改為液晶螢幕，有時候螢幕比例不對，加上畫面太過銳利，導致老遊戲秀出來的質感差很多，看起來就像打了馬賽克一樣，感覺就是不對，才開始起心動念，想慢慢研究如何維修機台，自己摸索改造重建。

「後來有朋友知道我喜歡這個，只要發現有不要的機台就問我要不要收，因為捨不得機器被丟掉，就乾脆通通先載回來！」彭義萍笑說，因為自己沒有這麼大的收藏空間，剛開始只能借用朋友工廠的倉庫存放，後來越收越多，最高數量超過40台，連多人連線的賽車機台都有，但多數都有故障，就只能等晚上下班或假日再過去現場慢慢修。從框體的研磨、噴漆、重組，到遊戲軟體測試，連一些復古零件例如映像管螢幕（CRT）、老的遊戲機板，他都自己抄下料號，上eBay等國外拍賣網站一一去找，不抄近路用模擬器或相似的零件。「感覺每修好一台，就距離自己青春美好回憶又更近了一步。」

▲有時二手主機狀況不佳，只能全部拆掉重新整理重組。（圖／彭義萍提供）
▲有時二手主機狀況不佳，只能全部拆掉重新整理重組。（圖／彭義萍提供）

▲把每個主機零件都先拆卸下來整理。（圖／彭義萍提供）
▲把每個主機零件都先拆卸下來整理噴漆。（圖／彭義萍提供）
▲包括遊戲控制手把，有損毀的都得重新測試組裝。（圖／彭義萍提供）
▲包括遊戲控制手把，有損毀的都得重新測試組裝。（圖／彭義萍提供）
▲機台重新噴漆上色。（圖／彭義萍提供）
▲機台重新噴漆上色。（圖／彭義萍提供）
例如為了他最愛的老遊戲《世界末日》，機台上有一個日版的旋轉控制器早已經沒有新品，網路上也只買得到美版的，和日版外型不太一樣，所以他乾脆請人用CNC車床加工重製，幾經失敗後才終於做出正確的尺寸，還用雷射雕刻上頭的文字，只為了重現真實的遊戲體驗。另外，為了一塊原版的遊戲主機板，他還特別跑到日本的拍賣網站競標，花了39萬8000日圓（當時約合台幣10萬0356元）買下來，才讓主機能夠恢復正常，多年來累積的維修經驗，他也不吝在臉書社團跟所有同好分享，甚至有時也會出借自己的機台，在一些懷舊電玩展中展示。

▲為了一個《世界末日》遊戲機台的控制旋鈕，彭義萍特別請人CNC重置。（圖／彭義萍提供）
▲為了一個《世界末日》遊戲機台的控制旋鈕，彭義萍特別請人CNC重置。（圖／彭義萍提供）

▲重置後的控制旋鈕。（圖／彭義萍提供）
▲重置後的控制旋鈕。（圖／彭義萍提供）
▲為了一款遊戲的一塊主機板，彭義萍特別到日本拍賣網站競標，花了新台幣10萬元才買下，是他重建遊戲花費最大一筆的開銷。（圖／彭義萍提供）
▲為了一款遊戲的一塊主機板，彭義萍特別到日本拍賣網站競標，花了新台幣10萬元才買下，是他重建遊戲花費最大一筆的開銷。（圖／彭義萍提供）

機器修好了，自己打當然很爽，但電動就是要跟朋友一起玩才好玩！兩年多前彭義萍突然想要自己弄一個電動間，可以把專科的好朋友一起找來開同學會，重溫當年的美好時光。為了這件事情，他把自家冷氣行的倉庫二樓約20多坪的空間清出來，再慢慢把流散在外頭的主機一一搬回來重新安放。除此之外，為了原汁原味當年電動遊樂場的模樣，他特別去打造了一個「SEGA」的LOGO，還鋪設類似當年磨砂地板，甚至連復古可樂冰箱、零錢盒、煙灰缸、喇叭椅都有，還自己去列印遊戲海報，把印象中所有電動遊樂場的元素都搬回來。

一個年近50歲的中年人，一頭栽進復古電玩的世界，花了這麼多錢跟時間，難道家人不會反彈嗎？彭義萍笑說：「剛開始只有一台的時候，太太還不會說話，後來機台越來越多，對老婆大人來說，那些東西都是『垃圾』，但還好她不太反對，只偶爾才會唸兩句。」而他的孩子現在也都大了，有時候也會陪老爸一起玩，但興趣總是沒有這麼大。

「自己的青春自己復刻！」彭義萍強調，復刻大型機台花費其實並不多，最耗費的是時間和精力，但這一切的努力，就是為了追逐一個回憶、一個熱血的感覺，跟同好、同學一起玩遊戲的感動，這不是現在線上遊戲同好所能比擬的。自己雖然電動打得普通，沒有說很厲害，但機台修好了，就是要拿來跟大家分享，寧願機台玩壞再修，也不要放在那裡生灰塵，「哥玩的不是電玩，玩的是青春回憶！」

▲耗費大量時間精力重建大型遊戲機台，彭義萍（右）說自己樂在其中，自己的青春自己復刻。（圖／彭義萍提供）
▲耗費大量時間精力重建大型遊戲機台，彭義萍（右）說自己樂在其中，自己的青春自己復刻。（圖／彭義萍提供）
彭義萍小檔案
年齡：48歲
學歷：健行工專電子科
職業：冷氣行老闆
家庭：已婚，育有1子1女
興趣：維修大型電玩機台、玩復古遊戲


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