獨／他花百萬親手打造「懷舊大型電動間」　青春自己復刻

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彭義萍笑說，當年考上楊梅高中，卻在新生訓練的時候被初戀女友甩了，後來憤而改讀五專，沒想到卻越來越愛打電動，整整5年不是在聯誼，就是趁著空堂或下課時間和同學一起泡在電動遊戲場裡。「五專學校大門外面就是一整排的電動場，只要有空，我都在跟朋友一起打《快打旋風》、《吞食天地》，各式各樣的遊戲玩得不亦樂乎，有時一耗就是一整天，後來還一度玩起賭博性電玩，輸掉整整一個月打工的薪水，就再也不敢賭了！」
當年沒有所謂的電競產業，打電動也被多數爸媽認為是「不成材」、「壞孩子」，隨著畢業後當兵、出社會，電玩也慢慢淡出彭義萍的生活，一轉眼20多年，當年的電玩少年成家立業，成了小時候最不想變成的「只會工作的大人」！有時候看到大型機台，他還是有股莫名的熱血在心中沸騰，幾年前有一次在露天拍賣，看到有人在賣SEGA Astro City，1台只要5000元，再次觸動了彭義萍心中的熱血，從此一腳踏入復古大型遊戲的世界。
彭義萍說，剛開始拿到機台的時候好興奮，裡面附有「寶盒」可以一次玩上百個遊戲，一整個星期廢寢忘食都在玩，但一個禮拜後就膩了，機台就晾在一邊。後來才發現，原來現在改造的大型機台大多已改為液晶螢幕，有時候螢幕比例不對，加上畫面太過銳利，導致老遊戲秀出來的質感差很多，看起來就像打了馬賽克一樣，感覺就是不對，才開始起心動念，想慢慢研究如何維修機台，自己摸索改造重建。
「後來有朋友知道我喜歡這個，只要發現有不要的機台就問我要不要收，因為捨不得機器被丟掉，就乾脆通通先載回來！」彭義萍笑說，因為自己沒有這麼大的收藏空間，剛開始只能借用朋友工廠的倉庫存放，後來越收越多，最高數量超過40台，連多人連線的賽車機台都有，但多數都有故障，就只能等晚上下班或假日再過去現場慢慢修。從框體的研磨、噴漆、重組，到遊戲軟體測試，連一些復古零件例如映像管螢幕（CRT）、老的遊戲機板，他都自己抄下料號，上eBay等國外拍賣網站一一去找，不抄近路用模擬器或相似的零件。「感覺每修好一台，就距離自己青春美好回憶又更近了一步。」
例如為了他最愛的老遊戲《世界末日》，機台上有一個日版的旋轉控制器早已經沒有新品，網路上也只買得到美版的，和日版外型不太一樣，所以他乾脆請人用CNC車床加工重製，幾經失敗後才終於做出正確的尺寸，還用雷射雕刻上頭的文字，只為了重現真實的遊戲體驗。另外，為了一塊原版的遊戲主機板，他還特別跑到日本的拍賣網站競標，花了39萬8000日圓（當時約合台幣10萬0356元）買下來，才讓主機能夠恢復正常，多年來累積的維修經驗，他也不吝在臉書社團跟所有同好分享，甚至有時也會出借自己的機台，在一些懷舊電玩展中展示。
機器修好了，自己打當然很爽，但電動就是要跟朋友一起玩才好玩！兩年多前彭義萍突然想要自己弄一個電動間，可以把專科的好朋友一起找來開同學會，重溫當年的美好時光。為了這件事情，他把自家冷氣行的倉庫二樓約20多坪的空間清出來，再慢慢把流散在外頭的主機一一搬回來重新安放。除此之外，為了原汁原味當年電動遊樂場的模樣，他特別去打造了一個「SEGA」的LOGO，還鋪設類似當年磨砂地板，甚至連復古可樂冰箱、零錢盒、煙灰缸、喇叭椅都有，還自己去列印遊戲海報，把印象中所有電動遊樂場的元素都搬回來。
一個年近50歲的中年人，一頭栽進復古電玩的世界，花了這麼多錢跟時間，難道家人不會反彈嗎？彭義萍笑說：「剛開始只有一台的時候，太太還不會說話，後來機台越來越多，對老婆大人來說，那些東西都是『垃圾』，但還好她不太反對，只偶爾才會唸兩句。」而他的孩子現在也都大了，有時候也會陪老爸一起玩，但興趣總是沒有這麼大。
「自己的青春自己復刻！」彭義萍強調，復刻大型機台花費其實並不多，最耗費的是時間和精力，但這一切的努力，就是為了追逐一個回憶、一個熱血的感覺，跟同好、同學一起玩遊戲的感動，這不是現在線上遊戲同好所能比擬的。自己雖然電動打得普通，沒有說很厲害，但機台修好了，就是要拿來跟大家分享，寧願機台玩壞再修，也不要放在那裡生灰塵，「哥玩的不是電玩，玩的是青春回憶！」
彭義萍小檔案
年齡：48歲
學歷：健行工專電子科
職業：冷氣行老闆
家庭：已婚，育有1子1女
興趣：維修大型電玩機台、玩復古遊戲