金州勇士隊今（10）日迎戰沙加緬度國王，外界原預期這會是國王鎖定的「庫明加驗貨之戰」，不料勇士小將庫明加（Jonathan Kuminga）上半場枯坐板凳，一分鐘都沒打。此舉引發美媒高度關注，更有內幕透露，國王正積極主導一項涉及勇士與籃網的三方交易，試圖在1月15日庫明加取得交易資格後立即達成協議。
庫明加已打完勇士最後一戰？
在對陣國王的比賽上半場，勇士靠著柯瑞（Stephen Curry）半場16分的火力取得63：59領先。然而，近期與總教練科爾（Steve Kerr）關係降至冰點的庫明加，依舊未能進入輪替陣容。
此前據隨隊記者報導，勇士目前為了保護這枚「交易籌碼」不因傷受損，已傾向在成交前不再讓其上場，因此他已打完灣區生涯的最後一戰。而根據美國媒體NBC報導，目前聯盟之中僅有國王對庫明加還有實質興趣。
國王主導三方框架：目標籃網最強射手
全聯盟目前僅有國王對庫明加展現積極興趣，根據記者Evan Sidery報導，國王總管Scott Perry正醞釀一個重磅三方框架，以此達成勇士隊的要求和薪資匹配。
勇士獲得： 籃網球星小麥可波特（Michael Porter Jr.）。波特本季在籃網打出生涯年，場均貢獻26.1分、7.5籃板，命中率逼近「180俱樂部」，其外線威脅被視為柯瑞與格林（Draymond Green）身邊最完美的進攻解答。
國王獲得： 勇士小將庫明加（Jonathan Kuminga）。國王願為其提供先發地位，並渴望他的運動能力能與薩博尼斯（Domantas Sabonis）搭配。
籃網獲得： 國王明星後衛蒙克（Malik Monk）、勇士提供的首輪選秀權、以及部分薪資填補球員。
波特具交易否決權 籃網開價高
儘管這筆交易在邏輯上能解決三方需求，但現實中仍有巨大阻礙。首先，波特的合約中含有交易否決權（No-Trade Clause），雖然他曾表示願意留隊重建，但加入奪冠熱門勇士可能讓他心動。其次，籃網目前將波特視為核心，向勇士索要至少一枚「無保護首輪籤」，雙方在選秀權細節上仍有僵局。
庫明加與勇士的緣分顯然已到盡頭。隨著1月15日（交易解禁日）與2月5日（截止日）兩大關鍵日期逼近，勇士究竟會為了爭冠窗口「割肉」換回波特，還是繼續與庫明加在板凳席冷戰？受到矚目。
消息來源：Evan Sidery
