▲溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）終於拿到生涯1000勝！成為NBA美國職籃（National Basketball Association）史上第11位「千勝教頭」。（圖／美聯社／達志影像）

印第安納溜馬總教練瑞克·卡萊爾（Rick Carlisle）在今日寫下了職業生涯最輝煌的一頁。隨著溜馬在客場以114：112險勝夏洛特黃蜂，卡萊爾正式達成生涯第1000場例行賽勝場，成為NBA美國職籃（National Basketball Association）歷史上第11位進入「千勝俱樂部」的總教練。執教千勝幾乎就是教練進入奈史密斯名人堂的門票，卡萊爾已經取得入場資格，而他也將繼續書寫偉大，下一個目標是超越前沙加緬度國王名帥阿德爾曼（Rick Adelman）的1042勝。這場勝利得來不易，溜馬在賽前陷入了隊史最長的13連敗。卡萊爾自去年12月8日拿下第999勝後，足足等待了一個月才完成這項壯舉。憑藉著西亞卡姆（Pascal Siakam）在終場前12秒的關鍵準絕殺上籃，卡萊爾終於收穫這份遲來的榮耀。現年66歲的卡萊爾被公認為聯盟頂尖的戰術大師。在總經理的季前調查中，他被選為全聯盟「比賽中調整能力」第三佳的教練。然而，步行者球員認為他的成功遠不止於戰術板。後衛麥克康奈爾（T.J. McConnell）分享了一個動人故事：在2024年季後賽溜馬對陣公鹿期間，他在前五場比賽表現低迷。卡萊爾竟親自登門造訪麥克康奈爾的家，與他聊生活、給予信心。隨後第六戰，麥克康奈爾大爆發攻下20分、9助攻，帶領球隊晉級東區決賽。麥克康奈爾感性表示：「他其實不必這麼做，這展現了他與球員連結的能力，這對我影響極大。」卡萊爾的千勝之路始於2001-02球季的底特律活塞。他在長達24年的執教生涯中，帶領過不同風格的頂級球星，包括諾威斯基（Dirk Nowitzki）、基德（Jason Kidd）、東契奇（Luka Doncic）到現在的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。卡萊爾生涯執教成就：例行賽戰績： 1000勝891敗。季後賽勝場： 86勝。總冠軍： 2011年率領達拉斯獨行俠奪冠。決賽經歷： 2025年帶領溜馬睽違25年重返總決賽，最終與雷霆大戰七場惜敗。年度最佳教練： 2001-02球季獲獎。卡萊爾目前是聯盟現役僅有兩位千勝教頭之一（另一位為公鹿的瑞佛斯Doc Rivers）。他加入的「千勝俱樂部」名單皆為名人堂級人物，包括波波維奇（Gregg Popovich）、萊里（Pat Riley）與傑克森（Phil Jackson）等。目前卡萊爾距離超越歷史第10名的阿德爾曼（Rick Adelman）僅差43勝，以步行者的現有戰力，極有可能在明年正式躋身史上前10。面對千勝里程碑，卡萊爾維持一貫的謙遜。他表示教練的本質是投入他人，幫助球員實現夢想。比起數字，他更珍惜那些曾在職涯中提攜他的人，如菲奇（Bill Fitch）與戴利（Chuck Daly）。「我合約還有很多年，這從來不是終點。我的旅程就是每天進步，讓球隊變得更好。」