▲曾任NBA球員工會主席的湯瑪斯也嚴肅指出，勇士隊內擁有話語權的資深球員，應該更勇敢地站出來表達立場，力挺庫明加。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在陣中地位邊緣化的話題持續延燒。名人堂球星、底特律活塞隊傳奇「微笑刺客」艾塞亞·湯瑪斯（Isiah Thomas）近日在談話節目中語出驚人地表示，他非常佩服庫明加展現的專業態度，因為若是換作他或其他NBA球員，恐怕早就對總教練科爾（Steve Kerr）動手了。湯瑪斯在參加《Run It Back》節目時，針對庫明加長期以來角色不穩定、近期甚至遭到棄用的處境發表評論。他讚賞這位23歲的小將即便深陷交易傳聞且連續多場未出賽，仍能保持冷靜。湯瑪斯隨後開玩笑地表示：「如果是我，或是任何一位NBA球員處於這種狀況，到現在為止，你懂的，我們早就變成斯普雷威爾（Latrell Sprewell）了，我們會直接在禁區上演鎖喉戲碼。」湯瑪斯所提到的「鎖喉事件」，是1997年發生在勇士隊隊史上的著名醜聞。當時球員斯普雷威爾在練習中攻擊並威脅殺死當時的總教練卡萊西莫（P.J. Carlesimo），隨後遭到禁賽68場並被交易至尼克隊。除了開玩笑，曾任NBA球員工會主席的湯瑪斯也嚴肅指出，勇士隊內擁有話語權的資深球員，應該更勇敢地站出來表達立場。湯湯瑪斯強調：「當你擁有權力時，你必須利用權力來幫助球隊變得更好。如果其他球員對庫明加受到的對待感到不平，他們就應該大聲公開支持自己的隊友。」目前勇士隊老將格林（Draymond Green）已在自己的Podcast節目中，公開稱讚庫明加在交易流言紛擾下展現的職業精神。然而現實數據是殘酷的，庫明加自12月18日對陣太陽隊（僅上場9分鐘）後就再未出賽。庫明加要到1月15日才正式具備交易資格，目前包含薩克拉門托國王在內的多支球隊都已向勇士詢問報價。在沒有庫明加的日子裡，勇士隊交出了11勝9敗的戰績，這讓這位天賦異稟的側翼在灣區的未來更顯渺茫。