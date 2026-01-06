根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）消息指出，NBA美國職籃（National Basketball Association）亞特蘭大老鷹明星控衛崔・楊（Trae Young）與其經紀團隊，已和老鷹高層展開談判，討論潛在交易方案，根據史坦（Marc Stein）報導指出華盛頓巫師可能會以C.J. 麥凱倫（C.J. McCollum）作為核心籌碼，與老鷹換回崔・楊。
不再是球隊一哥 崔・楊恐離開亞特蘭大
老鷹在上賽季結束後，並沒有向崔・楊提供頂薪延長合約，當時外界就預期雙方將會分道揚鑣，崔・楊握有下賽季價值約4900萬美元（約合新台幣15億）的球員選項，聯盟內部認為老鷹若交易崔・楊，可能需搭配選秀權作為誘因，才能促成其他球隊承接其合約。
根據NBA資深記者史坦（Marc Stein）報導，華盛頓巫師被聯盟內部人士點名，可能成為亞特蘭大老鷹控球後衛崔・楊的潛在交易對象。據傳將以後衛C.J. 麥凱倫（C.J. McCollum）的到期合約作為核心籌碼。
沒有崔・楊打更好 老鷹決心重建
2025-26 賽季對崔・楊而言開局並不順利。受膝傷影響，他至今僅出賽 10 場，自12月28日對尼克之戰後便未再上場。該場比賽中，崔・楊攻下9分、送出10次助攻，但也出現6次失誤。他先前缺席整個11月，而在他缺陣期間，老鷹反而繳出 10 勝 5 負的戰績。
老鷹近年來除2021年闖進東區冠軍戰外，在季後賽並無太大突破，近兩年更是止步於附加賽，根據目前相關報導，老鷹管理層傾向以年輕前鋒強森（Jalen Johnson）作為未來建隊核心。隨著交易截止日逼近，老鷹是否啟動重整並處理崔・楊合約，且哪一支球隊會出手搶下崔・楊，已成聯盟關注焦點。
資料來源：《The Sporting News》
