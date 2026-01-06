我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人為了補強側翼戰力，近期傳出有意向鳳凰城太陽交易來布魯克斯（Dillon Brooks），但對於太陽來說，他們本季表現超出外界預期，打出一定的競爭力，對此太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）也直接喊話，無意在交易市場上放掉布魯克斯，更是在社群平台X上強硬回應：「不用打電話了，太陽沒有興趣，布魯克斯哪裡都不會去。」在2025-26賽季開打前，外界普遍不看好太陽的防守能力，但伊許比亞對布魯克斯寄予厚望，認為他能為球隊文化與場上態度帶來轉變。如今賽季進行約35場，事實證明這項判斷相當成功。布魯克斯的到來，讓太陽在比賽強度與防守侵略性上煥然一新，也讓前全明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）公開盛讚其交易價值。傳出湖人有意將里夫斯（Austin Reaves）搬上檯面作為交易布魯克斯的籌碼，雖然里夫斯年輕、得分能力出色，從長期角度來看頗具吸引力，但對目前的太陽而言，布魯克斯對即戰力的提升更為關鍵。現年29歲的他不僅是防守核心，本季進攻端同樣迎來生涯年，出賽29場，場均21.4分，投籃命中率達46.1%，展現高度自信與穩定輸出。太陽目前戰績21勝14敗，成為聯盟本季最大黑馬之一。布魯克斯雖長期被視為NBA的「反派角色」，但他過去在灰熊與火箭都成功塑造球隊強硬風格，被視為能改變文化的球員。儘管外界質疑其球風與個性是否耐久，但在太陽陣中，他已是不可或缺的一環。