勇士球團對於交易陣中先發側翼小將穆迪（Moses Moody）的態度已大幅鬆動

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲穆迪本賽季表現不俗，在出賽的34場比賽中先發了23場，場均貢獻生涯新高的10.8分、3.3籃板（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士管理層的戰略非常清晰，他們寧願犧牲未來的選秀首輪秀與潛力新人，也要圍繞著柯瑞、格林與巴特勒這三位老將打造即戰力。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日步步逼近，金州勇士隊的補強戰略出現了重大轉向。根據最新報導，，願意談及其交易可能性。這也釋放出一個強烈訊號：為了在當家球星柯瑞（Stephen Curry）職業生涯後期再次衝擊冠軍，勇士已準備好動用其引以為傲的「年輕核心」作為籌碼。根據《Forbes》記者Evan Sidery的報導，勇士隊目前正公開尋求交易穆迪的可能性，目標是升級側翼戰力。與過去幾個賽季極力保護年輕球員的立場不同，現在除了穆迪之外，前鋒穆迪本賽季表現不俗，在出賽的34場比賽中先發了23場，場均貢獻生涯新高的10.8分、3.3籃板，每場能投進2.1記三分球（全隊僅次於柯瑞），且正負值（+2.4）在先發球員中排名第二。然而，目前戰績19勝17負、在附加賽邊緣掙扎的勇士隊認為，目前的陣容亟需「翻天覆地」的改變，而穆迪正是最具價值的交易資產之一。儘管年輕核心（穆迪、庫明加、波傑姆斯基）的地位岌岌可危，但勇士隊對老將核心的忠誠度卻異常堅定。據《The Athletic》權威記者Sam Amick爆料，勇士隊已向聯盟各隊明確表示，他們完全沒有交易格林（Draymond Green）或吉米巴特勒（Jimmy Butler III）的計畫。這種立場也導致了先前與達拉斯獨行俠討論「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis）的交易案陷入僵局。報導指出，雖然獨行俠對庫明加感興趣，但由於庫明加的薪資（2250萬美元）與戴維斯（5410萬美元）落差太大，若勇士不願送出薪資相等的巴特勒或格林，這筆重磅交易將難以達成。目前看來，勇士管理層的戰略非常清晰，他們寧願犧牲未來的選秀首輪秀與潛力新人，也要圍繞著柯瑞、格林與巴特勒這三位老將打造即戰力。這反映出球團內部的緊迫感——他們相信爭冠窗口正在縮小，必須在「為時已晚」之前，利用穆迪等人的交易價值，換回一名能立即改變比賽走勢的頂級球星。