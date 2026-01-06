隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日（2月5日）進入倒數一個月，達拉斯獨行俠球星「一眉哥」安東尼·戴維斯（Anthony Davis）的交易市場逐漸明朗化。根據最新消息，原先被視為勇士隊最強對手的亞特蘭大老鷹隊，已傳出不願在交易中送出核心年輕資產。勇士隊媒《Blue Man Hoop》直言，這讓金州勇士隊的潛在報價變得更具競爭力，交易路徑也顯得相對單純。
老鷹拒出狀元郎 報價缺乏競爭力
根據NBA權威記者Marc Stein報導，亞特蘭大老鷹隊雖然對戴維斯有興趣，但立場十分保守。消息來源指出，老鷹隊明確拒絕將 2024 年選秀狀元里薩謝（Zaccharie Risacher）放入交易包裹，且同樣視為「非賣品」的還包括前鋒強森（Jalen Johnson）以及來自鵜鶘隊的 2026 年首輪選秀權。
老鷹目前的報價預計僅能以波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、肯納德（Luke Kennard）搭配選秀權為核心。相比之下，勇士隊若願意出手，其籌碼深度顯然優於老鷹。
庫明加受青睞 勇士關鍵在格林
《The Athletic》記者 Sam Amick 指出，獨行俠隊已主動與勇士隊接觸，討論戴維斯的交易可能性。據悉，獨行俠對勇士年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）展現高度興趣。由於庫明加將在1月15日解禁獲得交易資格，勇士隊正積極探索相關方案。
目前交易最大的變數在於勇士隊是否願意動到靈魂人物格林（Draymond Green）。雖然球團目前尚未有送走格林的強烈跡象，但在戴維斯交易市場競爭對手減少的情況下，勇士若能以「庫明加＋希爾德（Buddy Hield）」為基礎，並搭配格林或少部分選秀權，將有極大機會打動獨行俠高層。
戴維斯身價受限 或將重演「杜蘭特模式」
儘管戴維斯是10次全明星球員，但由於其高昂薪資及有限的市場買家，目前身價並未如預期高漲。部分分析指出，這讓勇士不必像當初太陽隊追求杜蘭特（Kevin Durant）那樣「掏空家底」。
然而，若獨行俠在截止日前收不到滿意報價，也不排除會效仿太陽隊處理杜蘭特的模式，將戴維斯留到休賽期或選秀日再行交易。對於急需在「柯瑞（Stephen Curry）奪冠窗口期」再衝一波的勇士隊而言，接下來一個月將是決定球隊未來五年走向的關鍵期。
消息來源：Blue Man Hoop
