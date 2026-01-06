我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人昨（5）日在主場以120：114擊敗曼菲斯灰熊後，場下卻浮現些許張力，湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）坦言自己在進攻體系中的角色感到些微沮喪，而總教練雷迪克（JJ Redick）也證實，艾頓確實因為觸球次數有限而表達不滿，儘管球隊最終順利拿下勝利。但後續艾頓也對這個說法給出解釋，並強調目前球隊正在正確的道路上，自己會願意展現拼勁做好自己的本分。本場比賽艾頓8投6中，攻下15分、8籃板並送出3次阻攻，效率不俗，但相較雙星唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）的高使用率，進攻參與度仍有限。賽後受訪時，艾頓被問及自身球權的問題，他也展現成熟態度，表示自己的意思是球隊目前走在正確道路上，「長人沒辦法自己餵球，我只能專注做好本分，帶來努力與能量，並相信場上的組織者會找到我。」此役湖人進攻火力由唐西奇領軍，他20投10中，包括4記三分球，加上13罰12中，轟下36分，另有9籃板與8助攻。詹姆斯則14投8中，投進2記三分球，貢獻26分、10助攻與7籃板，加上艾頓在禁區內的高效產出，最終幫助湖人贏球。比賽結束後，雷迪克也談到球隊近期在進攻端所面臨的問題，直言湖人並非每次都能確實執行比賽中所布置的戰術。他指出，這樣的狀況在假期期間反覆出現，已成為一種持續性的現象。雷迪克也表示，希望這樣的問題不要延續到例行賽後段，他坦言：「我真的不知道還能怎麼做，這種情況現在實在太常發生了，只能先歸因於假期影響。」