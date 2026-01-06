NBA美國職籃（National Basketball Association）紐約尼克本季在NBA盃殺進決賽，並擊敗奪下聖安東尼奧馬刺奪下隊史首座NBA盃冠軍，不過與前兩屆冠軍洛杉磯湖人與密爾瓦基公鹿不同，尼克並未在主場麥迪遜廣場花園懸掛冠軍錦旗，且球團目前並無相關規劃，尼克老闆多蘭（James Dolan）近期受訪時，表示球隊在奪下NBA總冠軍後，才會升起冠軍錦旗。
尼克不掛NBA盃冠軍旗幟 老闆霸氣喊話
多蘭接受《The Carton Show》節目訪問時，表示尼克追求的是NBA總冠軍，「我們會升起錦旗，但那會是 NBA 總冠軍的錦旗，那才是我們想要的。我們追求的是NBA冠軍，而不是某種安慰性的獎項。」
上一次奪冠已是53年前 尼克本季尋求隊史第3冠
多蘭的說法反映出部分球界對NBA盃定位的看法，認為其重要性仍明顯低於聯盟年度總冠軍。儘管如此，多蘭仍肯定球隊在季中賽事的表現。他表示，NBA 盃提供了一個在賽季中段檢視球隊競爭力的機會，對球隊而言具有正面意義，「能在賽季中段提前體驗季後賽等級的競爭，這樣的過程令人興奮。」
對於球隊拿下NBA盃冠軍，多蘭表示他仍為球員感到驕傲，但他們要懸掛的是一面真正的冠軍錦旗，「我為球員們的表現感到驕傲，他們完成了一項出色的任務。我們很高興拿下NBA盃冠軍，但真正要懸掛的，仍然是一面貨真價實的總冠軍錦旗。」
多蘭自1999年成為尼克老闆以來，至今仍在尋求接掌尼克後的首座總冠軍。尼克上一次打進分區決賽已是1999年，而隊史最近一次奪得NBA總冠軍，則要追溯至 1973 年。
資料來源：《The Sporting News》
