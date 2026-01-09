華盛頓巫師隊日前發動震撼全聯盟的交易，從老鷹隊換回四屆全明星控衛崔楊（Trae Young）。儘管外界對崔楊「重攻輕守」的球風與高達4900萬美元的球員選項有所疑慮，但根據美媒《The Athletic》資深記者記者大衛·艾德里奇（David Aldridge）報導，巫師隊高層對此佈局信心十足，認為目前的陣容配置足以補足崔楊的短板，並徹底解放球隊年輕核心的進攻天賦。
核心防線：薩爾與庫利巴利成最強護衛
根據艾德里奇等人的報導，巫師隊之所以敢大膽引進崔楊，關鍵在於陣中已擁有兩位具備頂級防守潛力的基石：
薩爾（Alex Sarr）： 身為禁區守護神，薩爾具備極佳的移動能力與封阻威嚇力，能有效彌補崔楊在第一線被突破後的失血。
庫利巴利（Bilal Coulibaly）： 這位側翼大鎖被視為對位敵方頭號球星的「防守專家」，能分擔崔楊在防守端的對位壓力。
巫師內部相信，這套「內外防禦網」能像當年密爾瓦基公鹿保護底線那樣，為崔楊創造一個可以專注於進攻組織的環境。
進攻解碼：誰將因崔楊而進化？
巫師隊認為，過去幾年球隊缺乏真正的持球發動機，導致年輕球員的成長受限。崔楊的到來將直接產生幫助他們發揮潛力。崔楊將釋放薩爾的擋拆威脅，薩爾將迎來職業生涯至今最強的擋拆搭檔，開發空接與短切入的破壞力。
為約翰遜（Tre Johnson）創造空間，頂級新秀射手約翰遜將受益於崔楊的進攻牽制力（Gravity），獲得更多空檔投籃機會。也能夠確立球隊內部的進攻等級，球團認為卡靈頓（Bub Carrington）更適合扮演無球端的終結者，而非全職控衛，崔楊的加入讓每個人都能回到最舒適的位置。
巫師並不急於求成 崔楊這一季不會打太多比賽
雖然外界預期崔楊會執行2026-27賽季的球員選項，但據悉他對續約或測試自由市場均持開放態度。巫師高層目前並不急於一時，他們計畫利用本賽季剩餘的時間觀察崔楊與年輕球員的化學反應。
由於崔楊本季因股四頭肌傷勢僅出賽10場，加上巫師2026年的首輪選秀權為「前8順位保護」，球隊目前並無急迫的勝場壓力。報導指出，巫師可能會仿效去年暴龍隊對待英格倫（Brandon Ingram）的策略，先將其換回並保護其傷勢，本季僅讓其有條件地出賽，將重心完全放在2026-27賽季及更長遠的未來。
基斯柏特為何成犧牲品？
在這次交易中送走深受好評的射手基斯柏特（Corey Kispert），巫師高層坦言這是艱難的決定。基斯柏特的職業態度在隊內備受推崇，但考量到球隊側翼深度過剩且急需一名正牌控衛，基斯柏特最終被視為換取崔楊、重塑球隊體系的必要籌碼。
消息來源：The Athletic
