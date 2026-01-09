洛杉磯快艇隊傳出令人憂心的消息。當家球星雷納德（Kawhi Leonard）在今（9）日對陣紐約尼克的比賽後，正式被列入傷兵名單。這位六屆全明星前鋒因右腳踝扭傷，目前被列為「出賽成疑（Questionable）」，極有可能缺席周六客場對戰布魯克林籃網的賽事。
意外受傷 踩到球迷導致扭傷
雷納德在昨日在麥迪遜廣場花園的比賽中奮戰38分鐘，繳出25分、10投20中、外加3次抄截的全能數據，但快艇最終仍以111：123不敵尼克。
最令人遺憾的是，雷納德在該場比賽中意外踩到一名場邊球迷，導致右腳踝扭傷。儘管他帶傷打完比賽，但快艇球團在今日發布的官方傷情報告中指出，雷納德目前正受困於右腳踝扭傷問題。
斷球季最長連續出賽紀錄？
對於快艇隊而言，雷納德的缺陣將是一大打擊。他先前已連續出賽20場，這項紀錄是快艇能從季初的低迷中反彈的關鍵。快艇在過去9場比賽中贏下7場，儘管目前13勝23敗的戰績仍有待提升，但球隊明顯正處於上升期。
背靠背賽程 預防性輪休的考量
由於快艇即將面臨「兩晚兩戰」的背靠背艱難賽程（週五對籃網、週六對活塞），球團極有可能採取保護措施，讓這位兩屆總決賽MVP在週五首場賽事中休息，以觀察腳踝腫脹情況。
若雷納德最終確認缺席，明星控衛哈登（James Harden）將被迫在面對前東家籃網隊時承擔更重的進攻重任。快艇能否在缺少頭號大將的情況下，在布魯克林巴克萊中心止敗受挫，將是球迷關注的焦點。
消息來源：Justin Russo
