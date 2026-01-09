我是廣告 請繼續往下閱讀

▲墨菲目前正處於4年1.12億美元延長合約的第一年，其薪資僅約安東尼·戴維斯（Anthony Davis）的一半。（圖／美聯社／達志影像）

▲1月15日庫明加正式具備交易資格的日期接近，他是否離開勇士也受到矚目。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士與小將庫明加（Jonathan Kuminga）的關係日益緊張，交易傳聞已進入白熱化。相較於市場上其他高薪大牌球星，ESPN專家團隊指出，紐奧良鵜鶘隊的側翼神射手特雷·墨菲三世（Trey Murphy III）才是最契合勇士體系與薪資結構的目標。然而，為了打動並無意賣人的鵜鶘隊，勇士恐怕必須付出極其沉重的選秀權代價。根據ESPN專家的模擬方案，這將涉及勇士、鵜鶘與爵士的三方交易：金州勇士獲得： 墨菲（Trey Murphy III）、霍金斯（Jordan Hawkins）。紐奧良鵜鶘獲得： 庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）、2026年首輪籤（勇士）、2028年首輪籤（勇士，前10順位保護）、2030年首輪籤（勇士，第5至20順位保護）。猶他爵士獲得： 魯尼（Kevon Looney）、2031年二輪籤（暴龍）、2032年二輪籤（鵜鶘）及部分現金補償。專家佩爾頓指出，墨菲目前正處於4年1.12億美元延長合約的第一年，其薪資僅約安東尼·戴維斯（Anthony Davis）的一半。若完成此交易，勇士隊不僅能獲得一名生涯三分命中率高達38%、場均能投進3顆外線的頂級3D球員，甚至還能省下約2500萬美元的豪華稅。在戰術層面上，墨菲能為柯瑞（Stephen Curry）拉開極大空間，且防守端能勝任多個位置，甚至在格林（Draymond Green）改打中鋒時移至大前鋒。這對目前進攻排名聯盟第19、急需外線火力的勇士來說，無疑是夢幻補強。然而，這份報價對勇士而言也極具風險。專家馬克斯分析，勇士目前的建隊核心柯瑞與巴特勒（Jimmy Butler III）合約皆在2027年到期，這意味著當2028年與2030年的選秀權交給鵜鶘時，勇士陣中可能已無任何現役球員在隊。但馬克斯也強調，這就像密爾瓦基公鹿對待字母哥的態度——當隊內擁有柯瑞與巴特勒時，球團有義務將「奪冠窗口」極大化。對於鵜鶘隊來說，儘管墨菲是球隊核心，但面對「三枚首輪籤」的誘惑，恐怕也難以拒絕。對鵜鶘而言，這筆交易能讓他們換回兩名極具潛力的年輕球員（庫明加與穆迪），並重新拿回2026年的首輪選秀權。同時，這也引發了外界猜測：若鵜鶘真的送走墨菲，是否代表下一個被交易的骨牌將是當家球星威廉森（Zion Williamson）？隨着1月15日庫明加正式具備交易資格的日期接近，這份由 ESPN 提出的「三首輪換墨菲」方案，已成為目前交易市場討論度最高的話題。